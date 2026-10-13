RJ Mitte: informaron que la causa de muerte fue un suicidio

La muerte de RJ Mitte, actor de 34 años conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, fue atribuida a un suicidio por su representante, Sean Reilly. El artista fue encontrado sin vida en su domicilio de Brownsville, Texas.

De acuerdo con la información difundida, el Departamento de Policía de Brownsville acudió a la vivienda luego de recibir una llamada a las 12:50. Durante la noche del lunes, el organismo había señalado que la causa y la forma de la muerte todavía estaban pendientes, debido a que la investigación continuaba.

El comunicado de su representante

Sean Reilly confirmó el fallecimiento y destacó la trayectoria de Mitte como actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”, comunicó el representante a través de BBC.

El comunicado también pidió respeto por la privacidad de la familia y de los seres queridos del actor.