Robaron un tablero de dibujo técnico a un estudiante en Villa Mercedes y piden colaboración para recuperarlo

Un estudiante denunció el robo de un tablero de dibujo técnico y distintas herramientas que utilizaba para la facultad. El episodio ocurrió el lunes 28 de septiembre, en Villa Mercedes, mientras ingresaba una motocicleta a su vivienda.

De acuerdo con el relato aportado por el damnificado a Villa Mercedes Info, el hecho se produjo frente a su domicilio, en la zona comprendida entre Lamadrid y General Mulleady.

“En el día de ayer me robaron el tablero de dibujo técnico que utilizaba para la facultad”, señaló el joven al solicitar colaboración para intentar recuperar sus pertenencias.

Junto con el tablero se encontraba un maletín que contenía una carpeta rosa y diferentes herramientas de dibujo, entre ellas reglas para círculos, escuadras y otros elementos empleados para sus estudios.

Una cámara registró a dos personas en moto

El damnificado también proporcionó a este medio un video registrado por una cámara de seguridad, en el que se observa a dos personas desplazándose en una motocicleta y trasladando un tablero y otros elementos.

El joven pidió colaboración a quienes puedan aportar información que permita reconocer a las personas observadas en las imágenes o identificar la motocicleta.

“Si alguno reconoce a estas personas o a la moto y me puede mandar un mensaje, se lo agradecería”, expresó.

Por el momento, la información proporcionada a este medio corresponde al testimonio del damnificado y al registro de seguridad aportado por él.

Piden estar atentos ante una posible publicación para la venta

Además de intentar recuperar el tablero, solicitaron a los vecinos estar atentos ante la posibilidad de que alguno de los elementos aparezca publicado para su venta.

En la placa difundida para pedir colaboración se muestran imágenes de referencia del tablero de dibujo técnico y su maletín, y se solicita que cualquier persona que detecte una publicación relacionada se comunique con el damnificado.

Los teléfonos de contacto difundidos son:

2657-544634

2657-633863

La familia espera que la difusión de las imágenes y la colaboración de los vecinos permitan recuperar el material, especialmente por tratarse de elementos utilizados por el joven para cursar sus estudios universitarios.

Con información e imágenes aportadas por el damnificado.