Robaron una casa, escaparon en taxi y el chofer los llevó directamente a la Policía

Douglas Quisbert Arteaga fue condenado a dos años de prisión efectiva por los delitos de robo simple y encubrimiento, luego de un juicio abreviado presentado por la Fiscalía de Instrucción N° 3 y homologado por el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes.

El primero de los hechos investigados ocurrió el 8 de noviembre de 2024, en Potrero de los Funes. Según expuso durante la audiencia la fiscal adjunta María José Guiñazú, Quisbert y otra persona ingresaron por la fuerza a una vivienda y sustrajeron equipos de música, consolas y bebidas alcohólicas.

Tras cometer el robo, ambos abordaron un taxi y le indicaron al conductor que los trasladara inicialmente hasta el barrio Eva Perón y luego al barrio Aeroferro, en la ciudad de San Luis.

Sin embargo, el taxista sospechó de la situación y decidió trasladarlos directamente hasta una dependencia policial, donde los pasajeros quedaron detenidos.

Un segundo episodio derivó en la acusación por encubrimiento

El segundo hecho ocurrió el 29 de agosto de 2025, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda de Quisbert, ubicada en el barrio La República de la ciudad de San Luis.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un ciclomotor que había sido robado previamente por otras personas. A partir de este hallazgo, Quisbert fue acusado por el delito de encubrimiento.

Durante la audiencia, el acusado reconoció su participación en ambos episodios. “Reconozco los hechos y mi participación en ambos delitos”, manifestó ante el juez.

Quisbert fue asistido por la defensora oficial en lo Penal N° 3, Cecilia Cabello.

El acuerdo de juicio abreviado contó además con el consentimiento de las víctimas. Luego de escuchar a las partes, Marcos Flores Leyes homologó el acuerdo y dictó la condena de dos años de prisión efectiva por los delitos de robo simple y encubrimiento.

Como antecedente, durante la audiencia la Fiscalía informó que Quisbert había sido condenado anteriormente por la Justicia de Mendoza a tres años de prisión en suspenso.