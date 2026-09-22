Robaron una escultura de Héctor “Chivo” Montenegro del Complejo Cultural Calle Angosta

Un nuevo episodio contra el patrimonio cultural generó preocupación en Villa Mercedes. Una escultura dedicada al músico y escritor Héctor “Chivo” Montenegro fue sustraída del Complejo Cultural Calle Angosta, según consta en una denuncia realizada ante la Policía.

El faltante fue detectado durante la tarde del lunes 21 de septiembre, cuando personal de vigilancia inició su turno y efectuó un recorrido por las instalaciones del complejo.

La obra ya no se encontraba en su emplazamiento habitual, ubicado en el sector izquierdo del ingreso a la Casa de los Artistas.

La escultura, realizada en bronce, tendría unas dimensiones aproximadas de 50 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho y rendía homenaje a una figura estrechamente vinculada con la identidad artística y cultural de la ciudad.

El punto exacto donde estaba colocada la pieza no tendría una cámara de seguridad orientada directamente hacia el lugar. No obstante, en el complejo existe un domo que apunta hacia calle Angosta y el sector de la pasarela, cuyas imágenes podrían resultar de interés para la investigación.

Hasta el momento no se informó oficialmente si existen personas identificadas ni si la escultura pudo ser recuperada. Las circunstancias en las que fue retirada permanecen bajo investigación.

La desaparición de la obra representa un nuevo ataque contra el patrimonio cultural de Villa Mercedes y provocó indignación por tratarse de un reconocimiento público a Héctor “Chivo” Montenegro.

Fuente: Daniel Arce News