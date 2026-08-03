Robaron una motocicleta en Villa Mercedes y piden ayuda para recuperarla

Un joven de la ciudad de Villa Mercedes solicita la colaboración de la comunidad para intentar recuperar su motocicleta, que fue robada durante la noche del 28 de julio en el barrio La Rioja.

Según informó Braian, delincuentes sustrajeron una Motomel B110 de color blanco, con detalles grises y celestes, que había sido estacionada entre las calles Juan Llerena, Pueyrredón y Balcarce.

De acuerdo con el relato del propietario, la motocicleta se encontraba con todas las medidas de seguridad colocadas, incluyendo traba de manubrio y candado, cuando fue robada.

Como características particulares, el rodado presenta el asiento dañado y no posee ninguno de sus espejos retrovisores, detalles que podrían facilitar su identificación.

El hecho ocurrió en la ciudad de Villa Mercedes, donde el propietario continúa buscando información que permita dar con el paradero del vehículo.

Quienes puedan aportar datos sobre la motocicleta o hayan observado un rodado con estas características pueden comunicarse al 2657-290459.