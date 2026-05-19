Robaron una motocicleta, intentaron huir de la Policía y fueron demorados tras una persecución

La Policía de San Luis demoró este domingo por la noche a dos individuos sospechados de haber participado en el robo de una motocicleta en la ciudad de Villa Mercedes. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) durante un operativo preventivo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Presidente Perón y calle Madre Cabrini, donde los uniformados observaron a dos sujetos circulando en una motocicleta sin chapa patente.

Los ocupantes del rodado, un hombre de 33 años y un joven de 19 años, coincidían con las características aportadas sobre los presuntos autores de la sustracción y abandono de una motocicleta denunciada horas antes en calle Suipacha, entre Moreno y Paraguay.

Desde la fuerza indicaron que la motocicleta robada ya había sido recuperada previamente por personal del DRIM, en el marco de las tareas de patrullaje y prevención desarrolladas en distintos sectores de la ciudad.

Al advertir la presencia policial, ambos individuos intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados tras un seguimiento controlado realizado por los efectivos.

Finalmente, los dos sospechosos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 9°, donde se continuó con las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento se suma a los operativos de prevención y control que la Policía provincial viene desarrollando en distintos puntos de Villa Mercedes, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos contra la propiedad.