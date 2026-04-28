Robo en el barrio Eva Perón: el sospechoso fue identificado por cámaras de seguridad

Un hombre de 28 años fue demorado este lunes por la tarde en Villa Mercedes, luego de ser señalado como autor de un robo en una vivienda. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Comando Radioeléctrico, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Intendente Landaburu al 1900, donde un joven de 24 años denunció que un individuo ingresó a su vivienda a través del sector del garaje. El sospechoso habría manipulado una ventana para acceder al interior y sustraer diversos elementos.

Entre los objetos robados se encontraban artículos de cocina, una billetera con documentación personal y dinero en efectivo, además de una cámara de seguridad. Según se indicó, el presunto autor del ilícito fue registrado por el propio sistema de vigilancia del domicilio antes de concretar el robo.

Con las características aportadas, los efectivos policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en el pasaje 3 del barrio Eva Perón 2, donde lograron identificar y demorar al sospechoso.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 40°, donde se continuaron las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.