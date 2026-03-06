Robo en panadería de Villa Mercedes: difundieron videos de seguridad y crece la indignación vecinal

La inseguridad volvió a generar bronca entre comerciantes de Villa Mercedes luego de que los propietarios de la panadería Pane E Piu difundieran en redes sociales los videos captados por sus cámaras de seguridad, donde se observa el accionar de delincuentes que ingresaron al local durante la madrugada.

El hecho ocurrió en el comercio ubicado en Pueyrredón al 950, en una zona céntrica de la ciudad. Según relataron los dueños, el robo se concretó en pocos minutos, aunque el delincuente alcanzó a provocar daños y llevarse elementos del negocio antes de escapar.

Las imágenes registradas por las cámaras externas e internas fueron compartidas por los propios comerciantes con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y alertar a la comunidad.

Un robo que duró apenas tres minutos

De acuerdo con el relato de los propietarios, el episodio se produjo en cuestión de minutos. La alarma del local comenzó a sonar de manera permanente, lo que finalmente provocó que el intruso abandonara el lugar.

Sin embargo, antes de huir logró sustraer dinero y causar destrozos dentro del comercio, generando un fuerte perjuicio para el emprendimiento familiar.

Los dueños expresaron su malestar en redes sociales, donde describieron la situación como “indignante” y manifestaron la impotencia que sienten tras ver afectada su fuente de trabajo.

El mensaje de los propietarios

A través de una publicación que acompañaba los videos del hecho, los comerciantes explicaron el impacto que generó el robo.

En el mensaje señalaron que el delincuente actuó “en solo tres minutos” y que el sonido constante de la alarma fue lo que finalmente lo obligó a retirarse del lugar.

También remarcaron el daño emocional y económico que generan estos episodios para los pequeños comercios, especialmente en un contexto económico complejo.

Según relataron, el hecho dejó destrozos dentro del local y pérdidas económicas, además de la sensación de vulnerabilidad tras haber sido violentado el lugar donde desarrollan su actividad laboral.

Preocupación por la seguridad en la ciudad

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad que afectan a negocios locales.

En varios comentarios, usuarios manifestaron su solidaridad con los propietarios y reclamaron mayores medidas de prevención y control para evitar este tipo de delitos.

La difusión de los videos busca, además, colaborar con la identificación de los responsables y advertir a otros comerciantes de la zona.