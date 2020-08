Rodriguez Larreta: “Los ultra, los fanáticos, nos van a conducir a más pelea y más grieta”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que “los sectores ultra, de extremo, los fanáticos” del oficialismo y la oposición “van a conducir a más pelea y más grieta“, ante lo cual pidió “no dejarse llevar” por esos dirigentes.

En declaraciones radiales, el referente del PRO remarcó que “muy por el contrario” hay que “buscar los sectores que puedan sentarnos a dialogar, a consensuar y cuando haya que discutir, hacerlo con altura, discutir ideas, no llevarlo a lo personal”.

“No me voy a enganchar, digan lo que digan, hagan lo que hagan, los sectores ultra, porque yo no soy eso, no creo en eso y no es bueno para el país”, destacó Rodríguez Larreta.

Así, el jefe de Gobierno porteño envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio, después de que la presidenta del Consejo Nacional del partido amarillo, Patricia Bullrich, afirmara que “la gente va a dejar en el camino a los tibios”.

E insistió: “No me voy a enganchar en ninguna discusión que no sea constructiva. para discutir ideas de cómo hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar”.