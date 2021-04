Rodríguez Larreta: “Vamos a hacer todo lo posible para que los chicos puedan estar en las aulas el lunes”

El jefe de Gobierno de la Ciudad ratificó su rechazo a la suspensión de clases presenciales tras la reunión que mantuvo con el Presidente. Si bien rescató "el diálogo", no ahorró críticas: "Estamos viviendo esta situación porque el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó hoy que hará “todo lo posible para que los chicos puedan estar en las aulas el lunes próximo” tras la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, y remarcó que el mandatario “se comprometió a que la medida será solo por 15 días”.

En una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Educación Porteño, Rodríguez Larreta valoró el diálogo con el Presidente pero defendió su decisión de presentar un amparo en contra de la suspensión de clases presenciales y remarcó que la situación de la pandemia se debe a que “el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que los chicos puedan estar en las aulas el lunes próximo”, aseguró el mandatario porteño y expresó su deseo de que “la Corte Suprema trate lo antes posible” el amparo que presentó la Ciudad contra la medida dispuesta por Fernández desde el 19 hasta el 30 de abril.

En este sentido, Larreta reconoció que, en caso de que el amparo judicial no prospere, no puede precisar si las clases presenciales volverán en mayo y señaló a Fernández al indicar que durante la reunión que mantuvieron “el Presidente se comprometió a que esta decisión es solo por 15 días”.

El jefe de Gobierno contó que llevó a la Quinta Presidencial de Olivos los “datos” sobre la transmisión de coronavirus en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y remarcó que “hubo menos del 1% de contagios, el 0,89% para ser precisos”, al tiempo que agregó: “No solo no se contagia más en las escuelas, sino que tampoco es un lugar de propagación del virus”.

“El Presidente coincidió en que las escuelas no son un lugar de contagio pero me transmitió su preocupación de que la llegada a la escuela sea un lugar de contagio, pero también ahí tenemos evidencia de que no es así”, afirmó Larreta.

Al respecto, aseguró que “la cantidad de gente que viaja en el transporte público para ir a las escuelas es prácticamente igual a la que viajaba antes del comienzo de las clases. 1 de cada 3 usaban el transporte público antes y al día de hoy es 1 de cada 4”.

“En la medida que la pandemia se agrave, lo último que tenemos que cerrar son las escuelas“, remarcó el mandatario porteño.

Rodríguez Larreta sostuvo además que en el mensaje que dio el Presidente luego de la reunión que compartieron dio “datos que son inexactos” y, tras afirmar que “esta pandemia hay que gestionarla con evidencia y con datos”, señaló: “Hoy estamos viviendo esta situación porque el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió”.

“Dijeron que en diciembre iban a haber 20 millones de vacunas y hoy solo hay siete millones de vacunas en el país y, en la Ciudad, ya mañana nos quedamos sin dosis para seguir vacunando a los grupos de riesgo. Si hubiesen cumplido, hoy la situación sería muy distinta”, disparó Larreta.

Consultado sobre las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respecto de la derivación de pacientes con Covid-19 de la Ciudad a hospitales de la Provincia, el mandatario porteño aseguró que “históricamente es al revés”.

“No tengo dudas de que hay gente de la Ciudad que se atiende en la Provincia, pero la tendencia es contraria. Un 30% de las camas de terapia de la Ciudad siempre han sido ocupadas por gente que viene de la Provincia, es el dato histórico”, afirmó Rodríguez Larreta y aclaró: “Es un orgullo para nosotros poder atender a muchos argentinos que lo necesitan y lo seguiremos haciendo”.

Sin embargo, evitó entrar en una discusión por la crítica que le hicieron Kicillof y Fernández al deslizar que el jefe de Gobierno se deja influenciar por el ex presidente Mauricio Macri y sentenció: “Desde el principio de la pandemia dije y sostengo que no voy a entrar en discusiones políticas cuando se trata de cuidar la salud de la gente”.

Pese a todo ello, el mandatario porteño dijo que rescata “lo positivo” de que se haya dado una reunión con el Presidente y agregó: “Yo siempre valoro el diálogo”.

De la conferencia también participó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien respaldó las declaraciones de Rodríguez Larreta en lo referido a las clases presenciales y la contagiosidad.

“Cuando uno mira los datos específicamente de la Ciudad, empezaron las clases el 17 de febrero y los casos empezaron a aumentar cuatro semanas después, ninguna relación”, aseguró el titular de la cartera sanitaria, que acompañó a Larreta junto con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la ministra de Educación, Soledad Acuña.