Rodríguez Saá anunció, obras, mas viviendas, terrenos, tecnología e inclusión

Este viernes 1º de abril, el gobernador Alberto Rodríguez Saá abrió el XXXV Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura Provincial. En su discurso, el primer mandatario puntano anunció una batería de obras, la construcción de más viviendas y la creación de un diccionario enciclopédico. Además comunicó la fecha de inauguración de importantes proyectos, como el Teatro Club Social el 25 de agosto.

Organizaciones sociales, legisladores, invitados y miembros de la comunidad en general coparon el Congreso provincial para escuchar el discurso del Gobernador, en el que también se dirigió al pueblo puntano.

La sesión comenzó a las 11:04 con las palabras de María Angélica Torrontegui, presidenta provisional del Senado, quien inició el acto con el izamiento de la Bandera, las estrofas del Himno Nacional, el repaso del quórum en la sala y la conformación de comisiones.

Malvinas y la reconstrucción tras la pandemia

Anuncio

Alberto empezó su discurso con una mención especial a la Guerra de Malvinas, a pocas horas de cumplirse el 40º aniversario del inicio del conflicto. El primer mandatario realizó un repaso histórico en el que destacó la legitimidad del reclamo argentino sobre las islas del Atlántico Sur. “Gloria eterna, las Malvinas son argentinas”, dijo emocionado.

El primer mandatario dijo que las vacunas son el “pasaporte” a la pospandemia. “Por eso insistimos con las vacunas, que todas las personas completen esquemas. Pedimos a los padres que inmunicen a sus hijos. Gracias a las vacunas podemos librarnos de las ataduras y limitaciones que nos impuso la pandemia. Nos permiten pensar en el futuro”, afirmó.

Aseguró que en los últimos meses de 2021, la Provincia inició la reconstrucción luego de las consecuencias provocadas por la pandemia. “La pandemia exigió medidas extraordinarias para poner en marcha la economía. A pesar de algunos traficantes del pesimismo necesitábamos actuar y los resultados están a la vista en relación a los índices de producción y consumo. Nada hubiese sido posible sin la comprensión de los puntanos y de los aportes del Consejo Económico y Social”.

“En los últimos años los aumentos salariales han estado por encima de la inflación. La recomposición salarial siempre ha superado la inflación y cuando no ha sucedido aplicamos cláusulas gatillo. Esto nos ubica como una de las provincias con mejor salario para la administración pública”, agregó.

Obras

El primer mandatario puntano adelantó algunas medidas que adoptará el Ejecutivo en cuanto a obras. “Invertiremos 30 mil millones de pesos para la construcción de la primera etapa del Acueducto del Este. Esto es para los departamentos de Dupuy y Pedernera, lo que permitirá garantizar el consumo humano. Beneficiará a un área productiva de más de 2 millones de hectáreas”, afirmó.

Además, dijo que se edificará un parque deportivo en las inmediaciones del Teatro Club Social, en la capital provincial, con canchas de fútbol, polideportivos cubiertos, playones, canchas de básquet, gimnasio, pileta semiolímpica, entre otras infraestructuras.

Confirmó que se realizará una inversión de 3 mil millones de pesos para urbanizar el barrio República, en la ciudad de San Luis. Dijo que los vecinos podrán contar con agua potable, red cloacal, forestación, equipamiento urbano, entre otras mejoras; y adelantó que la obra comenzará en dos meses.

“Levantaremos un complejo cultural en Villa Mercedes. Pondremos en valor el edificio más antiguo de la ciudad. Vamos a hacer una obra hermosa, con museo, auditorio, residencias, áreas comunes, bares y confiterías”, agregó.

El gobierno provincial continuará con la ampliación de la red de gas natural en las localidades de la Costa de los Comechingones, como así también en la ciudad de Villa Mercedes. Además, Rodríguez Saá confirmó que seguirán en ejecución todos los proyectos viales, como la ruta provincial 2B a la altura del barrio La Ribera, en Villa Mercedes.

“Se realizará una inversión de 600 millones de pesos en nuevas terminales de ómnibus para localidades como La Punta, Potrero de los Funes, Nogolí, Buena Esperanza y La Toma”, sumó el primer mandatario.

Viviendas y terrenos

Alberto destacó el avance del plan habitacional que implementa el Ejecutivo. “Durante la pandemia entregamos y llegaron a las viviendas más de mil puntanas y puntanos, récord absoluto en la Argentina. Adjudicamos 1.200 casas sociales y en total construiremos 2 mil de las mismas características”, aseguró.

Otro punto que abordó es la importancia de que todos los habitantes de la provincia tengan terrenos para edificar sus viviendas. “Cederemos terrenos para construcciones de nuevas casas. Busco intentar conmover a todos. Si tenemos terrenos entreguémoselos a los que no tienen; ayudemos a construir sus sueños”, dijo.

El Gobernador dijo que continuarán con los créditos para la refacción y la construcción de viviendas junto al Banco Nación.

La postulación de Mones Ruiz

Alberto se refirió a la postulación del vicegobernador Eduardo Mones Ruiz como miembro del Superior Tribunal de Justicia. “Veo bancas vacías. Me dicen que no les gusta la postulación de Mones Ruiz. Él no está cuestionado por sus cualidades morales, intelectuales, jurídicas o por su persona. Dicen que un vicegobernador no puede ser miembro del Superior Tribunal, pero esto ya ha sucedido otras veces en Argentina y en el mundo”, afirmó.

Seguridad

En relación a la seguridad dijo que se instalarán equipos de última generación en autopistas, ingresos y caminos secundarios para prevenir hechos delictivos y accidentes viales. “Anunciaremos la instalación de más cámaras de seguridad con la ayuda del ministerio de tecnología”, agregó.

Plan de Inclusión

Sobre el Plan de Inclusión dijo que es necesario insistir en la capacitación como una condición para acceder al mercado laboral.

“Hoy el Plan de Inclusión está desbordado y desnaturalizado, por eso hicimos una ley. Si no recreamos la cultura del trabajo no funcionan las personas, la familia, el barrio, el municipio, las ciudades. Cada sociedad requiere que sus integrantes incorporen la cultura del trabajo”, dijo.

Nota Relacionada:

Anuncio