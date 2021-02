Rodríguez Saá presentó su lista “Fuerza Argentina” para las elecciones del PJ nacional

(NA) El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá presentó hoy su lista para competir en las elecciones del PJ nacional del 21 de marzo contra el oficialismo partidario, que llevaría una nómina en cabezada por el presidente Alberto Fernández, y ahora se espera que abra un proceso de negociación que derive en una lista de unidad para así evitar la competencia interna.

El sector “díscolo”, que lleva también como candidatos a vicepresidentes del PJ a Gabriel Mariotto y Milagro Sala, entre otros dirigentes, presentó en la sede partidaria de la calle Matheu este lunes feriado, día del cierre de presentación de listas, su nómina y los avales correspondientes.

“Fuimos con la lista y nueve cajas con 85 mil avales. Esta vez la sede estaba abierta y recibieron nuestros documentos, ahora queda que la Junta Electoral se expida sobre la validez de nuestra lista en base a los avales recolectados”, dijo Mariotto a NA.

El ex vicegobernador bonaerense insistió en que “si el partido aprueba nuestra lista, podríamos tener predisposición para acordar la lista de unidad, que no es lo mismo que lista única, lista de unidad es una construcción conjunta”.

Esta lista, llamada “Fuerza Argentina”, es encabezada por el gobernador de San Luis, y lleva a Milagro Sala como vicepresidenta primera; Mariotto como vicepresidente segundo; la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, como vicepresidenta tercera; el referente del sindicato de docentes privados de SADOP, Horacio Ghilini, como vicepresidente cuarto y la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, como vicepresidenta quinta.

En caso de que finalmente haya lista de unidad, estos dirigentes podrían conseguir lugares en la nómina del oficialismo. El oficialismo partidario no aprueba aún la lista de Rodríguez Saá alegando que no presentó los avales requeridos, mientras que los “díscolos” alegaron que juntaron 85 mil avales, acreditados ante escribano, pero que no pudieron entregar en la sede partidaria el 16 de noviembre del año pasado porque estaba cerrada, en momentos en que las elecciones tenían fecha para el 20 de diciembre, aunque luego sufrieron una nueva postergación para el 21 de marzo por la pandemia.

El plazo para la presentación de listas vencía en la medianoche de este lunes, mientras que hasta el viernes había tiempo para realizar impugnaciones.

La nueva conducción, que actualmente está encabezada por el diputado sanjuanino José Luis Gioja, podría quedar en manos del mandatario nacional, para volver a cumplir la tradición de que el Presidente sea también el titular del partido, eje central del Frente de Todos.