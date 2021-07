Rosario: investigan crimen de una joven militante y jugadora de fútbol

Milagros Cáceres tenía 22 años y le dispararon en la cabeza cuando circulaba en moto. Pertenecía al partido Justicialista. No hay detenidos.

La Policía investiga el crimen de una joven de 22 años que se desempeñaba como militante del justicialismo y jugaba al fútbol en un club de la ciudad de Rosario.

Milagros Cáceres fue asesinada de un disparo el sábado pasado cuando circulaba con otra mujer en una moto.

El asesinato se produjo en Ayacucho al 6.400 y fue llevado a cabo, de acuerdo con testigos, por un joven que era aparentemente menor de edad, acompañado de otro sujeto.

Por el momento no hay detenidos en torno al caso, mientras que tampoco había mayores precisiones en cuanto al origen del ataque.

Una de las hipótesis es que los asesinos realizaron una maniobra para intentar robar la moto Honda Titán en la que iban las mujeres.

No obstante, no se descarta que se haya tratado de un ataque premeditado, aunque todo indica que Cáceres no era el objetivo del mismo.

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar, encontraron el cuerpo de la joven tirado en el piso, con una herida de bala en el cráneo.

Los familiares de la joven se encontraban acongojados y desconcertados por el crimen.

“Era una chica buena que nunca tuvo problemas con nadie, no sabemos por que pasó esto”, le dijo una prima de la chica al diario La Capital.

Milagros militaba en el Juventud Peronista Evita y además jugaba al fútbol en el Club Infantil Oriental de Buenos Aires.

El presidente del club, Fabián Pittón, describió a la joven como “una chica excepcional”.

“Hace dos años que jugaba en la primera del club, son de una familia muy humilde y nunca trajo ningún problema al club. Es feo e inexplicable lo que pasó”, expresó el hombre.

También, la chica asesinada tuvo palabras de elogios por parte de sus compañeros de militancia: “Somos de la JP Evita y con Milagros trabajábamos en el barrio, ella se ocupaba de un ropero popular para chicos y gente grande. No sabemos que pasó, nadie sabe o no lo dice, ahora vamos a empezar con el pedido de Justicia. Mili era una buena compañera y buena militante”, dijo una integrante de la agrupación.