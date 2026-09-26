Running solidario en La Pedrera: deporte, inclusión y solidaridad a beneficio de APAD

Villa Mercedes se prepara para vivir este domingo 27 de septiembre una jornada que combinará deporte, solidaridad e inclusión. En el Parque La Pedrera se realizará un running solidario destinado a recaudar fondos para la Asociación Pro-Ayuda al Discapacitado (APAD) y visibilizar el trabajo que la institución desarrolla durante todo el año.

La actividad tendrá como punto de encuentro la zona del anfiteatro de La Pedrera y contará con recorridos de 3 y 5 kilómetros, además de una distancia más corta destinada especialmente a personas con discapacidad.

La propuesta será de carácter participativo: se podrá correr o caminar, con el objetivo de que grandes y chicos puedan disfrutar de una jornada en familia y junto a la comunidad.

Una iniciativa que nació desde el deporte local

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de integrantes del programa Más Sportivo, de Sportivo Streaming, junto con las agrupaciones de atletas Ledesma Competición y Corazones de Fuego.

Cristian Luco, profesor de Educación Física de APAD, explicó que la idea nació con el propósito de organizar una actividad deportiva cuya recaudación estuviera destinada a la institución.

El encuentro llevará como lema “Nos une el movimiento por la causa” y tendrá a los colores como símbolo de la diversidad.

Una de las consignas para los participantes será concurrir con remera blanca y una media de cada color, como una forma de homenajear a las personas con síndrome de Down y transmitir un mensaje vinculado con la inclusión y el respeto por las diferencias.

Además, antes de la largada se realizará una actividad con polvo de colores sobre las remeras blancas, para sumar un momento recreativo y convertir la jornada en una experiencia compartida.

Una carrera que busca visibilizar la inclusión

Desde la organización aclararon que, aunque la consigna toma como referencia el síndrome de Down, el objetivo es más amplio: visibilizar la diversidad y el trabajo relacionado con distintas discapacidades, además de promover el deporte adaptado.

Los recorridos de 3 y 5 kilómetros no estarán planteados como una competencia tradicional, sino como una propuesta participativa. La intención es que puedan sumarse personas de distintas edades y condiciones, ya sea corriendo o caminando.

Durante la jornada también habrá números artísticos y sorpresas preparadas por los organizadores.

Los atletas con discapacidad tendrán inscripción gratuita, mientras que para el público general el valor será de $19.000. De acuerdo con lo informado por Luco, una parte de lo recaudado será destinada a la organización del evento y otra a APAD.

La inscripción general incluye dorsal de participación, una bolsa de polvo de color para la largada y algunos accesorios. La remera no está incluida, por lo que cada participante deberá llevar una de color blanco.

Cómo inscribirse al running solidario

Quienes quieran participar pueden completar el formulario de inscripción disponible en:

Formulario de inscripción al running solidario

La organización remarcó que la consigna es sencilla: remera blanca, medias de distinto color y ganas de compartir una jornada vinculada con el deporte y la solidaridad.

El objetivo: que el evento crezca y se convierta en una tradición

Más allá de la recaudación, la propuesta busca poner en valor el trabajo cotidiano de APAD y generar un espacio de encuentro entre atletas, agrupaciones deportivas, instituciones, marcas y vecinos.

Los organizadores también aspiran a que esta primera experiencia pueda transformarse en un evento anual, con una participación cada vez mayor.

La jornada contará con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deporte y buscará unir actividad física, inclusión y solidaridad en un mismo espacio.

La consigna apunta a celebrar la diversidad y recordar que las diferencias no son un obstáculo para compartir. Cada participante aportará su propio color, pero todos estarán unidos por una misma causa: respeto, empatía, solidaridad e igualdad de oportunidades.