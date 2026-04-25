Ruta 9 en El Amparo: investigan como intento de homicidio un vuelco con cuatro heridos

El siniestro vial ocurrido en la ruta provincial N° 9, a la altura del paraje El Amparo, cerca de El Trapiche (San Luis), dio un giro inesperado en la investigación judicial. Lo que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito ahora es analizado como un presunto intento de homicidio, tras la denuncia de una de las ocupantes del vehículo involucrado.

El hecho se registró entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, en el kilómetro 28, dentro de la jurisdicción de Estancia Grande, y dejó como saldo cuatro personas heridas.

Según declaró Caterina Lopaciuch, una de las ocupantes del automóvil, el vuelco no fue accidental. La joven afirmó que el Toyota Corolla en el que viajaban fue embestido por otro vehículo durante una maniobra de sobrepaso, lo que provocó la pérdida de control y posterior vuelco en una zona de desnivel.

De acuerdo a su testimonio, el conductor implicado sería una persona de su entorno, con quien habían coincidido previamente en un cumpleaños en la zona de La Florida. Tras la maniobra, el otro automovilista se dio a la fuga, lo que agrava la situación y forma parte central de la investigación.

El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes del Corolla quedaron atrapados dentro del vehículo debido al aplastamiento de la carrocería. Para poder salir, debieron romper una de las ventanas en medio de una escena de extrema tensión.

En cuanto a las condiciones del conductor del vehículo siniestrado, se confirmó que el test de alcoholemia dio negativo, descartando la presencia de alcohol al momento del hecho.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de la Policía de San Luis ni del ámbito judicial. Tampoco trascendieron las identidades ni el estado de salud de los otros heridos, ni datos del conductor señalado como responsable.

El caso se encuentra en una etapa inicial y la causa podría avanzar en función de nuevas pruebas o testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido en un episodio que, según la denuncia, pudo haber terminado en tragedia.