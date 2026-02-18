Salón de Arte San Luis 2026: abrió la convocatoria para la quinta edición en Potrero de los Funes

La prestigiosa muestra colectiva y autogestionada “Salón de Arte San Luis” lanzó oficialmente la convocatoria para su quinta edición, que se desarrollará del 26 de marzo al 12 de abril en Potrero de los Funes.

Los artistas visuales interesados en participar, tanto en la instancia de exposición como en la subasta, podrán inscribirse de manera digital hasta el 22 de febrero a través del formulario online donde se detallan las bases y condiciones.

El Salón de Arte San Luis se posiciona como uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia. La propuesta reúne producciones creativas de distintos puntos del territorio provincial, generando un panorama amplio sobre los lenguajes estéticos contemporáneos y sus múltiples potencialidades.

La iniciativa busca impulsar el desarrollo, la producción, la crítica y la comercialización del arte, fortaleciendo el circuito artístico local y regional.

Cada año, la muestra convoca a un importante número de visitantes provenientes de distintos puntos del país e incluso de países vecinos, lo que consolida su impacto cultural y turístico.

Al igual que en ediciones anteriores, el evento se realizará en Caja de los Trebejos, ubicada en el Hotel Internacional Potrero de los Funes, uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia de San Luis.

La exposición abrirá sus puertas al público el 26 de marzo, con entrada libre y gratuita.

Se aceptarán obras en las siguientes categorías:

Pintura

Escultura

Grabado

Fotografía

Arte Digital

Arte Textil

Dibujo

Técnicas Mixtas

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2664-853398 y 2664-269591, enviar un correo electrónico a f.superarte@gmail.com o contactarse a través de la cuenta de Instagram @fundacion.super.arte.

Con cinco ediciones consecutivas, el Salón de Arte San Luis reafirma su crecimiento sostenido y su consolidación como plataforma de visibilidad para artistas emergentes y consagrados de la región.