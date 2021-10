San Lorenzo perdió con Colón en el regreso de su gente y el equipo se fue silbado

Colón de Santa venció 2 a 1 a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional y que marcó el regreso del público del “Ciclón” tras la pandemia de coronavirus.

En una primera parte pareja, el elenco santafesino encontró el gol sobre el final con un cabezazo del marcador central Paolo Goltz tras un contraataque del “Sabalero”, lo que complicó el clima en el Bajo Flores por insultos de los hinchas a la dirigencia del conjunto de Boedo.

Ya en el complemento, un golazo de Eric Meza de media distancia dejó contra las cuerdas al local, que reaccionó de la mano de los juveniles y descontó con un tanto de Agustín Martegani, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, Colón acumula 23 puntos y se subió al octavo puesto de la tabla, mientras que San Lorenzo sigue sin levantar cabeza en el ciclo de Paolo Montero, con 17 unidades.

El “Ciclón” volvió a mostrar su peor cara y los más experimentados del plantel se llevaron la peor parte: Alejandro Donatti, Gino Peruzzi y Franco Di Santo fueron abucheados por el público presente, que manifestó su apoyo a los “pibes” del club a lo largo de los 90 minutos.

El gol de Colón sobre el final de la primera parte fue un baldazo de agua fría para los de Montero, que había dilapidado tres chances claras de gol, dos en los pies de Nicolás “Uvita” Fernández y una en los de Cristian Zapata.

Tampoco hubo reacción en el comienzo del complemento para San Lorenzo, que en la próxima fecha tendrá un duro compromiso contra River, y el gol de Meza terminó de sentenciar en el encuentro, pese a que el tanto de Martegani despertó a los de Boedo que, no obstante, exhibieron las pocas ideas que padece el equipo para incomodar a Leonardo Burián en los últimos 20 minutos de juego.

Síntesis del partido:

Liga Profesional.

Fecha 15 .

San Lorenzo – Colón.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Andrés Merlos.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Cristian Zapata, Francisco Flores, Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza, Siro Rosané, Nahuel Barrios; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.

Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi, Facundo Farías, Wilson Morelo y Mauro Formica. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 47m. Paolo Goltz (C).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Eric Meza (C); 27m. Agustín Martegani (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Alexis Sabella por Cristian Zapata (SL); 13m. Nahuel Gallardo por Mauro Formica (C); 16m. Agustín Martegani por Néstor Ortigoza (SL); 26m. Alexis Castro por Cristian Bernardi (C); 35m. Santiago Pierotti por Wilson Morelo (C); 40m. Luis Sequeira por Nahuel Barrios (SL), Agustín Hausch por Nicolás Fernández (SL) y Gonzalo Luján por Alejandro Donatti (SL).