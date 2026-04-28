San Luis abre convocatoria para Agente de Policía y Subayudante Penitenciario: requisitos, plazos y detalles clave

El Gobierno de la provincia de San Luis, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), abrió la inscripción para quienes deseen ingresar a las carreras de Agente de Policía y Subayudante Penitenciario/a, dos formaciones oficiales con una duración de un año.

La convocatoria está dirigida a jóvenes interesados en incorporarse a las fuerzas de seguridad provinciales, en un contexto donde se busca fortalecer el recurso humano tanto en la Policía de San Luis como en el Servicio Penitenciario Provincial.

📌 Requisitos generales para la inscripción

Desde el ISSP informaron que los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones básicas:

Ser argentino/a nativo o por opción

Tener entre 18 y 28 años (puede variar según convocatoria)

(puede variar según convocatoria) Contar con título secundario completo

No poseer antecedentes penales

Cumplir con condiciones psicofísicas aptas

Presentar documentación personal requerida

Además, se evaluarán aptitudes físicas, psicológicas y académicas durante el proceso de selección.

🎓 Formación intensiva y salida laboral

Ambas carreras tienen una duración de 12 meses, con modalidad intensiva que combina:

Formación teórica

Entrenamiento físico

Prácticas profesionalizantes

Al finalizar, los egresados podrán incorporarse formalmente a las fuerzas de seguridad de la provincia, lo que convierte a esta propuesta en una opción de rápida inserción laboral en el ámbito público.

🏫 ¿Dónde se realiza la formación?

La capacitación se lleva adelante en el ámbito del Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo encargado de la formación de los futuros agentes en San Luis.

El plan de estudios incluye contenidos vinculados a:

Seguridad pública

Legislación vigente

Procedimientos policiales

Derechos humanos

Intervención en situaciones de riesgo

📝 Inscripción y modalidad

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial del ISSP, donde también se detallan:

Formularios de inscripción

Documentación requerida

Fechas clave del proceso

Etapas de evaluación

Se recomienda a los interesados completar el trámite con anticipación y revisar cuidadosamente los requisitos para evitar inconvenientes.

📍 Contexto: refuerzo del sistema de seguridad

Esta convocatoria se enmarca en una política provincial orientada a fortalecer el sistema de seguridad, incorporando nuevos efectivos capacitados y actualizados en protocolos modernos.

El ingreso a estas carreras no solo representa una oportunidad laboral, sino también un compromiso con el servicio público y la comunidad.