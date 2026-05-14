San Luis abre las inscripciones para la Beca Universal Superior: entregarán 600 dólares a estudiantes

El Gobierno de San Luis anunció la apertura de las inscripciones para la Beca Universal Superior (BUS), un programa destinado a acompañar económicamente a jóvenes que finalizan el nivel Secundario y continúan sus estudios en instituciones de formación superior de la provincia.

La convocatoria comenzará este viernes 15 de mayo y permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. El trámite deberá realizarse exclusivamente de manera online a través del formulario web disponible en la página de la Dirección de Beneficios Estudiantiles.

La directora del área, Candela Escudero, explicó que el procedimiento será completamente digital y remarcó que no habrá cupos limitados para acceder al beneficio.

“Es destinada a todos los egresados que cumplan estos requisitos. Es decir, no hay un cupo, no hay un límite. Todos pueden acceder”, señaló la funcionaria.

Quiénes pueden acceder a la Beca Universal Superior

El beneficio está dirigido a estudiantes que hayan egresado del nivel Secundario en instituciones de San Luis durante 2025 y que hayan iniciado en 2026 una carrera universitaria, tecnicatura, formación en oficios o estudios superiores en entidades que integren la CoProANS.

Entre los requisitos, los postulantes deberán presentar un certificado de alumno regular actualizado con fecha de mayo.

La beca contempla un aporte económico total de 600 dólares, dividido en dos pagos de 300 dólares cada uno. El primero será abonado en julio, luego del cierre de la inscripción de mayo, mientras que el segundo pago se realizará en diciembre tras una nueva inscripción prevista para octubre.

El objetivo del programa impulsado por Claudio Poggi

Desde el Gobierno provincial indicaron que la iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y las instituciones de nivel Superior, con el objetivo de incentivar la continuidad educativa tras la finalización del secundario.

Según explicó Candela Escudero, la medida busca reducir la brecha entre el egreso escolar y el acceso a estudios superiores.

“Se detectó una realidad concreta, que muchos chicos que se egresan no continúan estudiando una carrera. Entonces, frente a este panorama, el gobernador Claudio Poggi tomó la decisión de crear esta beca universal”, sostuvo.

Cómo será el proceso de inscripción

Los estudiantes deberán completar un formulario con sus datos personales, información sobre la carrera elegida y adjuntar la documentación requerida.

Una vez enviada la solicitud, el sistema emitirá un comprobante con un número de envío que permitirá realizar el seguimiento del trámite.

Tras el cierre de las inscripciones, se desarrollará una etapa de análisis y validación junto a las instituciones educativas para verificar que los aspirantes cumplan con todos los requisitos establecidos.