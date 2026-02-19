San Luis: abren descargadores de fondo en cuatro diques por las lluvias previstas

San Luis Agua informó que, ante las precipitaciones anunciadas para las próximas horas, se puso en marcha un operativo preventivo de apertura de descargadores de fondo en los diques Antonio Esteban Agüero, Saladillo, Luján y Las Palmeras, con el objetivo de regular posibles crecidas y mantener el control de los caudales.

La medida apunta a disminuir las cotas de los embalses para que puedan absorber el incremento de agua que generan las lluvias intensas, evitando desbordes o crecidas abruptas aguas abajo.

Detalles del operativo

En el dique Antonio Esteban Agüero, la apertura de válvulas se realiza en un 50%, mientras que en el dique Saladillo alcanza el 40%. Estas maniobras se extenderán por 72 horas.

Desde el organismo provincial recomendaron especial precaución en la zona de Siete Cajones y en las inmediaciones del río Quinto, donde podrían registrarse aumentos en el caudal.

En tanto, en los diques Luján y Las Palmeras, el procedimiento se desarrollará durante 48 horas.

En el dique Luján , la apertura será del 80% , por lo que se aconseja circular con extrema precaución en los márgenes del río Luján .

En Las Palmeras, la apertura alcanza el 10%, lo que impactará en el incremento del caudal de los ríos Claro y Curtiembre.

Cómo funciona la regulación fluvial

Desde San Luis Agua explicaron que estas tareas buscan garantizar una regulación estable de los volúmenes de los embalses. Cuando se producen lluvias intensas, aumentan los caudales de los ríos y las crecidas ingresan a los diques.

Si los embalses mantienen sus niveles por debajo de la cota del vertedero, pueden absorber esos picos de agua y liberar el excedente de manera paulatina, reduciendo el riesgo de escorrentías violentas que puedan ocasionar daños en zonas ribereñas.

Este tipo de maniobras forma parte de los protocolos preventivos habituales ante pronósticos de precipitaciones significativas en la provincia.