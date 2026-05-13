San Luis abrió la 4ª convocatoria docente 2026 para cubrir cargos y horas cátedra en toda la provincia

El Ministerio de Educación de la provincia de San Luis publicó la 4ª convocatoria pública abierta destinada a cubrir cargos y/u horas cátedra en escuelas de nivel primario y secundario para el ciclo lectivo 2026.

La convocatoria alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y contempla coberturas con carácter interino o suplente, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 1592-ME-2026.

Desde la cartera educativa informaron que los aspirantes deberán manifestar su voluntad de cobertura mediante el Sistema de Junta de Clasificación Docente de San Luis, seleccionando establecimiento educativo, nivel y región correspondiente dentro del plazo estipulado.

Qué documentación deben presentar los aspirantes

Entre los requisitos obligatorios, los postulantes deberán adjuntar en formato PDF:

Copia legible del DNI (anverso y reverso).

(anverso y reverso). Formulario DJ02 – Declaración Jurada de Incompatibilidad.

En este último documento deberán consignarse todos los cargos docentes y/u horas cátedra que el aspirante posea en otras instituciones educativas reconocidas oficialmente, sin importar el tipo de gestión.

Además, la declaración deberá estar certificada por la autoridad educativa de los establecimientos declarados dentro de la semana previa a la fecha fijada para la recepción de las manifestaciones de voluntad.

Por otra parte, quienes aún no registren inscripción en la Junta de Clasificación Docente deberán adjuntar también el certificado analítico de estudios completos del título que posean para su correspondiente análisis y valoración.

Fechas y horarios para la convocatoria docente 2026

Acto Público Abierto – Nivel Inicial y Primario

Las manifestaciones de voluntad para cubrir cargos y/u horas cátedra se recibirán el miércoles 13 de mayo de 2026, de 8:00 a 14:00, a través del sistema online oficial.

Acto Público Abierto – Nivel Secundario

En el caso del nivel secundario, las presentaciones también se realizarán el miércoles 13 de mayo de 2026, en el mismo horario: de 8:00 a 14:00.

La convocatoria completa puede visualizarse a través del enlace oficial publicado por el Ministerio de Educación de San Luis.