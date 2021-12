San Luis adhiere a las normativas de Nación sobre el pase sanitario

La ministra de Salud, Rosa Dávila, dijo que San Luis no será ajena al contexto que genere el virus a nivel nacional.

“San Luis va a adherir a las normativas de Nación sobre el pase sanitario. Hemos trabajado con los futuros involucrados y hay mucho acuerdo. Es beneficioso para todos, se tiene que involucrar toda la población. Seguramente haya reuniones, fiestas, encuentros en este tiempo y estamos frente a dos variantes muy contagiosas como ómicron y delta; no vamos a estar exentos del contexto nacional ni de lo que ocurre en provincias cercanas como Córdoba, donde tenemos mucho intercambio”, señaló este miércoles la ministra de Salud de la Provincia, Rosa Dávila, durante la conmemoración del primer aniversario del lanzamiento del plan de vacunación contra la COVID-19. Desde la cartera sanitaria no brindaron más detalles sobre cómo será la implementación.

El Polideportivo Municipal de la ciudad, en Puente Blanco, fue el epicentro de un encuentro impensado en la prepandemia. Un año atrás, llegaba la primera remesa de vacunas a la provincia, cuando todo el escenario era totalmente incierto. Ahora, celebraron el compromiso y la celeridad con la que trabajó el personal sanitario. Las autoridades remarcaron que a 365 días de la primera colocación, San Luis registra el 86% de la población con dos dosis; el 92% tiene al menos una.

“Quiero agradecer a este equipo que ha trabajado largas jornadas. Un saludo a todos los vacunadores de la provincia. Llegamos a más de 900 mil vacunados y trabajamos arduamente en las dosis de refuerzo. Se ha hecho una tarea importantísima. El coronavirus no se detiene y nos impone nuevos desafíos; contamos con toda la logística. Agradezco muy especialmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ha brindado herramientas muy eficientes”, agregó la titular del Ministerio de Salud.

A lo largo del encuentro, el personal que aplicaba las inmunizaciones pudo disfrutar del repertorio de la banda central del sistema Sueños del Arte. Interpretaron canciones populares y se llevaron todos los aplausos.

Aún hay resistencia a la vacuna

Dávila subrayó que aún hay personas que optan por no recibir la vacuna y las instó a inmunizarse. “Está demostrado que son seguras y eficaces. El país tiene muy buenas vacunas, no hay motivos para no acceder a las inoculaciones”, manifestó.

La actual presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia y exministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, visitó las instalaciones del vacunatorio local y compartió la mañana con el plantel. Recordó los desafíos que tuvo que enfrentar en su gestión y destacó los logros que se consiguieron gracias a la entrega y la vocación de los enfermeros, agentes sanitarios y demás personal que se puso al hombro la lucha contra la epidemia.

“Cumplimos un año del plan de vacunación, que fue tan esperado cuando comenzó la pandemia. Es una emoción muy fuerte compartir este momento con la gente que nos acompañó; la verdad estoy muy contenta. Hay que confiar en la vacuna. Si sabemos de alguien que no se anima, tenemos que convencerlo sobre la importancia de estar inmunizados”, expresó.

Una familia contra el virus

El equipo que se desempeña en el vacunatorio pasó a ser una familia en lucha contra el virus, afirman las autoridades.

La coordinadora de Enfermería y jefa del operativo, Elizabeth Martínez, puntualizó el esfuerzo de todo el plantel que la acompaña. “Cuando comenzamos éramos alrededor de 80 personas. Luego alternamos la cantidad y actualmente estamos con un grupo de entre 60 y 70 integrantes, entre los que hay agentes sanitarios, enfermeros, voluntarios, alumnos de Enfermería de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad de La Punta, e integrantes de Plan Solidario que estudian Enfermería y que se han pasado a este sector”, dijo.

“La verdad que ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, sin horarios, de sol a sol. En un primer momento, el contexto se vivió con incertidumbre, no sabíamos cómo nos íbamos a manejar. Luego nos organizamos. Estuvimos en el Hospital San Luis, después instalamos una carpa en el predio del mismo y con el tiempo nos trasladamos a las instalaciones del Polideportivo Municipal. Tenemos un buen número de inmunizados y esa era nuestra prioridad. Ahora seguiremos con este esfuerzo; queremos que la población se vacune”, concluyó.