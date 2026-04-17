San Luis: anuncian tres días de inestabilidad con lluvias y fuerte descenso de temperatura desde el viernes

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió un informe especial en el que anticipa un periodo de inestabilidad en toda la provincia de San Luis a partir de este viernes 17, acompañado por precipitaciones de variada intensidad y un marcado descenso de las temperaturas hacia el inicio de la próxima semana.

Según el organismo, las condiciones inestables se extenderán hasta el domingo, con mejoras temporarias, pero con tendencia a intensificarse hacia el cierre del fin de semana.

El informe detalla que las lluvias podrían ser más intensas durante el domingo, jornada en la que además comenzará a registrarse un descenso térmico significativo, que se mantendría al menos hasta el martes 21. En ese contexto, se prevé que el lunes las temperaturas máximas no superen los 13°C, marcando un cambio brusco respecto a los días previos.

Para este viernes, la REM anticipa un día mayormente nublado e inestable, con una temperatura máxima promedio de 25°C. El viento será leve a moderado, con velocidades entre 12 y 28 km/h y algunas ráfagas.

El sábado continuará la tendencia con cielo cubierto y probabilidad de lluvias, principalmente en el centro y norte provincial. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 26°C, con viento del sector norte y ráfagas fuertes en distintas regiones.

En tanto, el domingo se presentará como la jornada más compleja del periodo, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y 19°C, probabilidad de lluvias intensas y viento del sector sureste, lo que acentuará la sensación de frío.

Este escenario marca el ingreso de un frente frío que impactará en toda la región, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles precipitaciones abundantes y ráfagas de viento.