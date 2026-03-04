San Luis: arrancó el Plan TuBi 2026 y entregarán más de 7.600 bicicletas a estudiantes secundarios

El Gobierno de San Luis puso en marcha este miércoles una nueva edición del Plan TuBi 2026, una política pública que prevé la entrega de 7.611 bicicletas a estudiantes de 5° año del nivel secundario de establecimientos educativos de toda la provincia.

La iniciativa comenzó oficialmente en la Escuela N°306 de Villa de la Quebrada, donde 16 alumnos recibieron sus bicicletas en un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, y el ministro de Educación, Guillermo Araujo.

Una política que combina educación, movilidad y salud

Durante la actividad, los estudiantes realizaron una pedaleada inaugural por la localidad, simbolizando el inicio de la distribución que se extenderá a escuelas de todo el territorio provincial.

El gobernador Claudio Poggi destacó que el programa está destinado a jóvenes que atraviesan el último tramo del secundario y subrayó el valor de la bicicleta como herramienta de movilidad y bienestar.

“Además de ser un medio de transporte económico, promueve la salud, el cuerpo y la mente sana, lo que también impacta positivamente en el aprendizaje”, expresó el mandatario.

Según explicó Víctor Cianchino, el plan alcanzará a más de 7.600 estudiantes, incluidos 161 alumnos de escuelas rurales ubicadas en parajes del interior provincial, garantizando así el acceso a este recurso en todo el territorio.

Bicicletas equipadas y con identificación digital

Las bicicletas del modelo TuBi 2026 cuentan con distintas características de seguridad y tecnología pensadas para el uso cotidiano de los estudiantes.

Entre sus principales componentes se destacan:

Suspensión delantera con bloqueo

Pintura al horno con el logo TuBi

Código QR de identificación

Iluminación LED recargable

Botella para agua y parrilla trasera

Luces reflectivas en las ruedas

Además, cada unidad se entrega con un kit de seguridad que incluye casco, timbre, espejos y luces, elementos considerados fundamentales para la circulación segura.

Impacto económico y tecnológico del programa

El programa también genera impacto en la economía local, ya que 35 bicicleterías de la provincia participan como proveedoras del modelo TuBi, lo que fortalece la actividad comercial del sector.

En paralelo, el Gobierno desarrolló la aplicación “Mi TuBi”, una plataforma digital que permitirá a los estudiantes acceder a tutoriales sobre educación vial, uso correcto de la bicicleta y mantenimiento básico, además de vincular a los distintos actores del programa.

Cabe recordar que en 2025 se entregaron 8.361 bicicletas, mientras que para este ciclo lectivo el objetivo es continuar con la política educativa y de movilidad sustentable en el marco del “Año de la Educación” declarado en San Luis para 2026.