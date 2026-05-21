San Luis avanza con la refacción en los puestos limítrofes de Vizcacheras y Justo Daract

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves el inicio de obras de refacción integral en los puestos limítrofes de Vizcacheras y Justo Daract, dos accesos estratégicos de la provincia de San Luis que no recibían intervenciones estructurales desde hacía más de diez años.

Las acciones forman parte del plan integral impulsado por el Gobierno provincial para renovar los ingresos a San Luis y fortalecer la política de seguridad mediante infraestructura, tecnología y mejores condiciones laborales para el personal policial.

La primera actividad se desarrolló en Vizcacheras, sobre la Ruta Nacional 8, en el límite con Córdoba, donde el mandatario firmó el contrato para iniciar la refacción del puesto limítrofe N°6.

Acompañaron al gobernador la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y la directora de Infraestructura en Seguridad, Leila Vega, quien explicó los detalles técnicos de la obra.

Más tecnología y mejores condiciones para el personal policial

Durante el acto, Poggi destacó la importancia estratégica de estos puntos de control. “Es la primera impresión de un ciudadano que llega o sale de San Luis”, señaló.

Las obras en Vizcacheras incluyen la renovación completa de instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, reacondicionamiento de cubiertas, reemplazo de aberturas y la incorporación de nuevos sistemas de iluminación y videovigilancia.

La inversión supera los $120 millones y el plazo estimado de ejecución es de 60 días.

Más tarde, la agenda oficial continuó en Justo Daract, sobre la Ruta Nacional 7, donde se puso en marcha la refacción del puesto limítrofe N°7, uno de los accesos más transitados de la provincia.

En este caso, la inversión prevista asciende a $132 millones e incluirá mejoras edilicias, provisión de servicios básicos y la incorporación de tecnología vinculada al sistema provincial de monitoreo.

Un plan integral para recuperar los accesos a San Luis

La funcionaria Leila Vega explicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral destinada a recuperar infraestructura existente y adaptarla a nuevas demandas operativas, priorizando rapidez de ejecución y optimización de recursos.

En ambas actividades, Claudio Poggi remarcó que la modernización de los puestos limítrofes también contempla herramientas tecnológicas como lectoras de patentes y sistemas integrados de información para detectar vehículos con pedido de captura.

Además, el gobernador hizo hincapié en las condiciones laborales del personal policial que cumple funciones en estos espacios.

“Tenemos que garantizar que nuestros policías trabajen en lugares dignos. Son muchas horas en estos puestos y necesitamos que tengan las condiciones necesarias”, expresó.

Las obras en Vizcacheras y Justo Daract integran una primera etapa que también alcanza a Desaguadero y La Punilla, con el objetivo de avanzar progresivamente sobre los 14 puestos limítrofes pavimentados que tiene la provincia de San Luis.