San Luis avanza en un sistema de gestión de datos educativos para mejorar las decisiones en el sistema escolar

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó este lunes una reunión en Casa de Gobierno junto a autoridades del Ministerio de Educación y representantes de la Fundación Varkey para analizar los avances de un proyecto orientado a crear un sistema de gestión de la información educativa.

La herramienta permitirá centralizar datos del sistema escolar, optimizar procesos administrativos y mejorar la toma de decisiones en materia educativa en toda la provincia.

La Fundación Varkey, organización reconocida a nivel internacional por su trabajo para elevar los estándares educativos de niños en contextos vulnerables, acompaña técnicamente la iniciativa.

Una herramienta para mejorar políticas educativas

El proyecto surgió a partir de la necesidad del Ministerio de Educación de San Luis de sistematizar y organizar la información educativa, con el objetivo de mejorar la gestión y el diseño de políticas públicas en todos los niveles y modalidades del sistema escolar.

El ministro de Educación, Guillermo Araujo, explicó que uno de los principales objetivos es aprovechar de manera más eficiente los datos disponibles tanto en el Ministerio como en cada institución educativa.

“Buscamos hacer un mejor uso de toda la información del sistema educativo, tanto del Ministerio como de cada una de las escuelas, y agilizar los procesos internos, desde cuestiones de infraestructura hasta nombramientos de cargos”, señaló el funcionario.

Araujo agregó que el proyecto apunta a potenciar el sistema de gestión existente e integrar los distintos datos educativos disponibles, incluyendo información pedagógica y sistemas de alertas tempranas.

“Esto nos permitirá tomar decisiones basadas en evidencia y focalizadas en donde más se necesita”, explicó.

Diagnóstico y desarrollo de una plataforma integral

La iniciativa contempla una primera etapa de diagnóstico y relevamiento de los sistemas de información existentes, con el objetivo de detectar necesidades técnicas y organizacionales.

Posteriormente, se avanzará en el diseño y desarrollo de una plataforma integral que permitirá centralizar indicadores clave del sistema educativo, facilitando el seguimiento de distintos aspectos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje en toda la provincia.

El rol de la Fundación Varkey

El director regional de Fundación Varkey, Agustín Porres, destacó la decisión política del Gobierno provincial de priorizar la educación.

“No es tan común encontrar un gobernador que priorice la educación. Nos genera admiración que sea una prioridad en la política pública y poder trabajar de manera integrada con todo el Ministerio”, afirmó.

Porres también señaló que San Luis cuenta con una gran cantidad de información educativa disponible, lo que representa una oportunidad para mejorar la gestión.

“La oportunidad frente a tanta información es usarla mejor. Este proyecto permitirá que los datos se integren, nos den mensajes más claros sobre qué hacer y faciliten la toma de mejores decisiones”, sostuvo.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y contó además con la participación de la directora de Innovación y Planeamiento, Virginia Petrino, junto a equipos técnicos del Ministerio de Educación de San Luis y de la Fundación Varkey.