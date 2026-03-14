San Luis avanza hacia una historia clínica digital única y un sistema integrado de turnos en salud

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció que la provincia avanzará en la construcción de una red sanitaria basada en una historia clínica digital única y un sistema integrado de turnos, con el objetivo de mejorar la coordinación entre hospitales, centros de salud y profesionales médicos.

El anuncio se realizó durante la presentación de la Red Provincial de Derivaciones y Traslados, donde el mandatario destacó la importancia de que el sistema sanitario funcione de manera articulada y en red para lograr mayor eficiencia en la atención de los pacientes.

Integrar la información médica de toda la provincia

La iniciativa apunta a que hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y otros efectores sanitarios puedan compartir la información clínica de cada paciente, evitando duplicación de estudios, demoras innecesarias y falta de comunicación entre instituciones.

Según explicó Claudio Poggi, actualmente existen distintos sistemas de registro médico que funcionan de manera independiente, lo que dificulta la continuidad en la atención.

“Hoy un paciente que va al sistema de salud pública puede tener dos historias clínicas distintas. El médico del hospital del interior no puede ver lo que le hicieron en el Hospital Central Ramón Carrillo y el del Carrillo no puede ver lo que se hizo en un hospital del interior. No tiene la culpa ninguno de los dos, pero no es eficiente”, señaló el gobernador.

Un puente tecnológico entre sistemas existentes

Para resolver esta situación, el Gobierno provincial trabaja a través del Ministerio de Salud y la Agencia de Ciencia y Tecnología en el desarrollo de un puente tecnológico que permitirá compatibilizar los distintos sistemas de historia clínica existentes sin necesidad de reemplazarlos.

El objetivo es que cualquier profesional de la salud pueda acceder a la información médica de un paciente, independientemente del hospital o centro de salud donde haya sido atendido previamente.

“Compatibilizar ambos sistemas permitirá que el médico del hospital de La Punta pueda leer lo que le hicieron al paciente en el Hospital Central Ramón Carrillo y viceversa. Así no empezamos todo de cero cada vez que el paciente llega a otro hospital”, explicó el mandatario.

Turnos integrados para mejorar las derivaciones

La red sanitaria también incorporará un sistema integrado de turnos, que permitirá ordenar mejor las derivaciones entre centros de distinta complejidad.

De esta manera, cuando un paciente de un hospital o CAPS requiera atención en un centro especializado, el turno podrá gestionarse automáticamente desde el mismo lugar donde se origina la consulta.

“La idea es que si un paciente necesita derivarse a un hospital de mayor complejidad, ya salga con el turno asignado y no tenga que deambular horas dentro del hospital buscando atención”, indicó Poggi.

El gobernador remarcó que estas herramientas tecnológicas permitirán mejorar la organización del sistema de salud provincial, reducir demoras y evitar que los pacientes deban repetir información médica o realizar estudios ya efectuados.

“Si el sistema de salud no trabaja en red, no es eficiente y tampoco ustedes trabajan cómodos porque no se enteran lo que pasó en la etapa anterior o en la posterior. Nos tenemos que comunicar más en el sistema de salud. No somos islas”, sostuvo.

Próxima reunión para avanzar en el sistema

Como parte del proceso de implementación, Claudio Poggi adelantó que el 10 de abril se realizará una reunión de trabajo con profesionales de hospitales, CAPS y centros de salud de toda la provincia.

El encuentro tendrá como objetivo avanzar en el diseño operativo de la historia clínica digital única, una herramienta que busca modernizar el sistema sanitario y mejorar la calidad de atención en todo el territorio provincial.