San Luis capacitará a más de 10 mil docentes en Inteligencia Artificial aplicada a la educación

Más de 10.600 docentes del sistema educativo de San Luis se inscribieron en la diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación Educativa, una propuesta impulsada por el Gobierno provincial junto a la Universidad Austral, que busca incorporar herramientas tecnológicas en las aulas.

Ante la convocatoria récord, el Ministerio de Educación de San Luis resolvió dividir la capacitación en dos cohortes para garantizar un seguimiento personalizado y la calidad del proceso formativo.

La directora de Innovación y Planeamiento educativo, Virginia Petrino, destacó el interés del sector: “Agradecemos profundamente el compromiso de docentes, directivos y personal educativo que se sumó a esta iniciativa”, expresó. En total, 10.602 educadores adhirieron al programa.

Organización por cohortes y fechas de inicio

La primera cohorte, compuesta por los primeros 5.000 inscriptos, iniciará el cursado el jueves 26 de marzo a las 18:00. Los participantes recibirán un correo electrónico de la Universidad Austral con los pasos para completar la inscripción definitiva y la asignación de tutor.

En tanto, la segunda cohorte comenzará el 7 de agosto. Este grupo será notificado por el Ministerio, y no deberá realizar ningún trámite adicional, ya que su vacante está asegurada.

Desde la cartera educativa remarcaron que todos los docentes inscriptos accederán a la diplomatura, y que la división en cohortes responde exclusivamente a criterios organizativos y pedagógicos.

Formación intensiva y alcance provincial

La diplomatura está dirigida a docentes, equipos directivos, preceptores e integrantes de Institutos de Formación Docente (IFDC) de toda la provincia.

El trayecto tendrá una duración de seis meses y se dictará en modalidad virtual, lo que permitirá la participación desde distintas regiones sin necesidad de traslado.

Entre los contenidos, se abordará el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta educativa, con foco en la automatización de procesos, la personalización del aprendizaje y la creación de contenidos innovadores.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del sistema educativo provincial, orientada a integrar nuevas tecnologías en la enseñanza y fortalecer las competencias digitales del personal educativo.