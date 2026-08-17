San Luis: chocó contra un árbol, hubo tres heridos y el conductor dio positivo en el alcotest

Tres personas resultaron heridas este domingo 16 de agosto tras un siniestro vial registrado en la ciudad de San Luis. Un automóvil Volkswagen Bora perdió el control y terminó impactando contra un árbol. El conductor, de 30 años, dio positivo en el alcotest con 2,16 g/l de alcohol en sangre.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:45, cuando el vehículo circulaba de oeste a este por avenida Centenario.

Según las primeras averiguaciones, el automóvil era conducido por un hombre de 30 años, quien viajaba acompañado por dos jóvenes de 26 y 27 años y dos mujeres de 23 y 25 años.

Al llegar a la intersección con calle San Francisco, el conductor perdió el control del vehículo y, por causas que son materia de investigación, terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en el sector.

Tres ocupantes fueron trasladados al Hospital Central

Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Personal de Bomberos debió realizar maniobras de rescate para poder liberarlo.

El siniestro dejó tres personas heridas: el conductor de 30 años, una joven de 25 y un joven de 26.

Los otros dos ocupantes del Volkswagen Bora no sufrieron lesiones de consideración.

Tras recibir las primeras asistencias por parte del personal de salud, las tres personas heridas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedaron bajo atención médica para recibir una evaluación y tratamiento de mayor complejidad.

El alcotest dio un resultado positivo

Luego del accidente, al conductor se le practicó un alcotest, que arrojó un resultado positivo de 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho quedó bajo las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.