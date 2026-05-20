San Luis: comienza el juicio contra un hombre acusado de abusar de ocho mujeres

El juicio oral contra Jonathan Raúl Andrada Villagra, de 34 años, comenzará este jueves 21 de mayo en la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, donde será juzgado por una serie de delitos graves cometidos presuntamente contra ocho mujeres entre 2014 y 2025.

La causa, que generó fuerte repercusión pública en la provincia, incluye acusaciones por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas y daños materiales, en un contexto de violencia de género.

El debate oral se extenderá hasta el próximo 29 de mayo y estará a cargo del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, presidido por José Luis Flores e integrado por las vocales Adriana Lucero Alfonso y Eugenia Zabala Chacur.

La acusación será sostenida por la fiscal de Juicio Nº 1, Virginia Palacios, junto a la fiscal de Género Nº 1, María Delia Bringas. En tanto, la defensa del imputado estará a cargo del defensor oficial Esteban Sala.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron una pena de 25 años de prisión para Andrada Villagra, quien permanece detenido con prisión preventiva desde abril de 2025.

Cómo habría actuado el acusado

De acuerdo con la investigación judicial, el imputado contactaba a las víctimas a través de redes sociales. Luego de generar vínculos de confianza, iniciaba relaciones sentimentales o de cercanía en las que —según la acusación— ejercía distintos tipos de violencia física, psicológica y sexual.

La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron durante más de una década y afectaron a ocho mujeres distintas.

El caso tomó notoriedad pública tras la denuncia realizada por una de las víctimas, identificada como Celeste Videla. A partir de ese primer testimonio, otras siete mujeres se presentaron ante la Justicia para denunciar situaciones similares.

La causa se enmarca dentro de investigaciones por violencia de género y delitos contra la integridad sexual, uno de los ejes judiciales con mayor impacto social en los últimos años en la provincia de San Luis.