San Luis: cómo funcionará la nueva Red Provincial de Derivaciones y Traslados en el sistema de salud

El Gobierno de San Luis presentó oficialmente la Red Provincial de Derivaciones y Traslados, un nuevo esquema de coordinación sanitaria que busca integrar y optimizar el funcionamiento del sistema de salud pública en todo el territorio provincial.

La iniciativa fue anunciada este viernes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por funcionarios provinciales, intendentes y profesionales de la salud pública y privada.

El nuevo sistema funcionará bajo la órbita del Sempro (Sistema de Emergencias Médicas Provincial) y permitirá organizar de manera centralizada tres aspectos clave del sistema sanitario: las emergencias, las derivaciones entre centros de salud y los traslados de pacientes.

Un sistema sanitario coordinado en red

Las emergencias corresponden a situaciones críticas que requieren asistencia inmediata, como accidentes o eventos de gravedad.

Las derivaciones se producen cuando un paciente necesita ser trasladado desde un centro de salud a otro de mayor complejidad para continuar su tratamiento.

En tanto, los traslados se realizan cuando un paciente internado debe movilizarse a otro establecimiento para estudios o consultas médicas específicas y luego regresar al hospital donde permanece hospitalizado.

Durante la presentación, Poggi remarcó que el objetivo central del sistema es mejorar la coordinación del sistema sanitario provincial.

“Estamos provincializando el Sempro para que toda la estructura de ambulancias esté al servicio de las urgencias, derivaciones y traslados”, expresó el mandatario.

El gobernador también destacó la importancia de trabajar en red dentro del sistema de salud, evitando estructuras aisladas.

“La tecnología nos va a ayudar a optimizar los recursos humanos y materiales, todo en beneficio del paciente y de una organización más armónica del sistema”, agregó.

Coordinación desde el 911 y el 107

La ministra de Salud, Teresa Nigra, explicó que el funcionamiento de la red estará coordinado desde la central de emergencias 911 y el 107, que opera como centro coordinador del Sempro.

Desde allí se gestionarán los pedidos de emergencia, las derivaciones hacia centros de mayor complejidad y los traslados dentro del sistema sanitario.

La funcionaria aclaró que el nuevo esquema no implica sumar ambulancias ni personal, sino organizar de forma más eficiente los recursos existentes.

En ese sentido, recordó que en 2025 se incorporaron 26 ambulancias nuevas, lo que permitió fortalecer el parque automotor del sistema de emergencias.

Tecnología para mejorar los tiempos de respuesta

Uno de los aspectos más innovadores de la red es la incorporación de tecnología desarrollada por la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad San Luis, destinada a mejorar la comunicación y la gestión de los traslados.

Entre las principales novedades se destaca la instalación de antenas Starlink en las ambulancias, lo que permitirá contar con conectividad incluso en zonas rurales o lugares sin cobertura telefónica.

La directora del Sempro, Mariana Guzmán, explicó que el nuevo sistema permitirá centralizar toda la gestión de derivaciones.

Hasta ahora, muchas veces el propio médico debía gestionar el traslado del paciente, buscar disponibilidad de camas y coordinar el traslado.

“Ahora todo ese proceso lo realizará una central de operaciones, lo que permitirá que el médico se concentre en estabilizar al paciente”, explicó.

Además, el sistema permitirá triangular recursos entre distintas zonas de la provincia, evitando que una localidad quede sin ambulancia mientras se realiza un traslado.

Un nuevo sistema de comunicaciones sanitarias

El presidente de la Agencia de Ciencia y Tecnología, Pablo Guerreiro, detalló que el principal avance técnico está en el nuevo sistema de comunicaciones.

Hasta ahora, el Sempro utilizaba radio VHF, con un alcance aproximado de 10 kilómetros, que permitía cubrir cerca del 80% de la población.

Con la nueva red, el sistema migrará hacia comunicaciones digitales basadas en datos, complementadas con la conectividad satelital de Starlink.

Esto permitirá centralizar la gestión de ambulancias, registrar cada operación y generar datos para mejorar la planificación sanitaria.