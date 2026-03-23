San Luis: conductora alcoholizada protagonizó un fuerte accidente en avenida José Santos Ortiz

Una mujer de 32 años resultó lesionada este lunes por la mañana tras protagonizar un accidente automovilístico en la ciudad de San Luis, luego de perder el control de su vehículo. El alcotest realizado en el lugar dio positivo, según confirmaron fuentes policiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:20 sobre la avenida José Santos Ortiz, una de las arterias más transitadas de la capital provincial.

De acuerdo a lo informado por la División Accidentología Vial, la conductora circulaba de oeste a este a bordo de un Peugeot 207 cuando, a la altura del puente peatonal cercano a calle San Martín, perdió el control del rodado.

El vehículo terminó impactando contra árboles del cantero central y quedó detenido en el carril contrario de circulación, lo que generó un importante despliegue de seguridad en la zona.

Tras el choque, la mujer fue asistida por personal del Sempro y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para una evaluación médica más exhaustiva.

Uno de los datos más relevantes del hecho fue el resultado del test de alcoholemia, que arrojó 1,03 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente los límites permitidos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de distintas dependencias, quienes realizaron tareas de prevención, ordenamiento del tránsito y remoción del vehículo, permitiendo la normalización de la circulación minutos más tarde.

Este nuevo episodio vuelve a poner en agenda la problemática del consumo de alcohol al volante, uno de los principales factores de riesgo en siniestros viales en todo el país.