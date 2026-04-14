San Luis: convocan a familias para la adopción de un niño de 8 años con autismo en Villa Mercedes

El Registro Único de Adoptantes de San Luis lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para un niño de 8 años, oriundo de Villa Mercedes, que atraviesa un tratamiento por autismo y actualmente se encuentra bajo el cuidado de una familia solidaria.

La iniciativa es impulsada por el organismo dependiente del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de San Luis, con el objetivo de priorizar el bienestar integral del menor y favorecer su permanencia en la provincia.

La licenciada Natalia Soledad Salvi, responsable del Registro, explicó que la búsqueda está focalizada en San Luis para facilitar el proceso de vinculación y evitar desarraigos. “Buscamos una familia que pueda acompañarlo en sus tratamientos, brindarle afecto, cariño y contención con todo lo que requiere en su desarrollo”, señaló.

Evolución favorable y necesidad de acompañamiento

El niño realiza actualmente tratamientos de fonoaudiología y fisioterapia, con una evolución positiva en poco tiempo. Desde el organismo destacaron la importancia de sostener este proceso en un entorno familiar estable.

“Ha demostrado avances muy positivos y deseamos brindarle un entorno que siga potenciando sus posibilidades y su desarrollo”, indicó Salvi.

En este sentido, la convocatoria apunta a encontrar una familia que no solo le brinde un hogar, sino que también acompañe sus necesidades terapéuticas, educativas y emocionales.

Quiénes pueden postularse

Desde el Registro aclararon que el concepto de familia es amplio. Pueden inscribirse:

Personas solas

Parejas casadas

Personas en unión convivencial

Parejas del mismo género

Uno de los requisitos principales es ser mayor de 25 años y residir en la provincia de San Luis.

Además, se enfatizó que no se exige un alto nivel económico. “Existe el prejuicio de que se necesita mucho dinero, pero lo fundamental es cubrir las necesidades básicas, brindar vivienda, contención y acceso a la escolaridad y tratamientos”, explicó la funcionaria.

También se aclaró que la vivienda puede ser propia, alquilada o compartida dentro de un entorno familiar.

Cómo es el proceso de adopción

La convocatoria pública se activa luego de que se agotaran las instancias para que el niño permanezca en su familia de origen.

Tras la selección judicial, se inicia una etapa de vinculación progresiva entre el menor y la familia seleccionada.

Posteriormente, la jueza interviniente, Mariana Sorondo, titular del Juzgado de Familia N°1 de Villa Mercedes, dispone una guarda preadoptiva con fines de adopción, que suele extenderse por aproximadamente seis meses.

Durante ese período, equipos de trabajadores sociales y psicólogos acompañan y evalúan el proceso de convivencia.

Finalmente, se inicia el juicio de adopción definitiva, que otorga el vínculo legal permanente. “Es el paso final para que el niño sea legalmente hijo de esa familia para toda la vida”, remarcó Salvi.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de:

📩 Correo electrónico: regadoppm@justiciasanluis.gov.ar

📱 WhatsApp: 266 458 8314

La convocatoria permanecerá abierta sin fecha de cierre, hasta que se logre la asignación de una familia adecuada.