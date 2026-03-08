San Luis: cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y un automóvil en la ruta nacional 146

Un hombre, una adolescente, un niño y un bebé resultaron heridos este sábado 7 de marzo por la noche tras un accidente de tránsito en la ruta nacional 146, a la altura del kilómetro 115, en la zona norte de la ciudad de San Luis.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 21:30, cuando un automóvil Volkswagen Bora y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron mientras circulaban en sentidos opuestos por la mencionada ruta.

De acuerdo con la información policial, el Volkswagen Bora era conducido por un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por su hija de 15 años. En tanto, la Volkswagen Amarok era manejada por un hombre de 35 años, quien se trasladaba junto a sus dos hijos: un niño de 2 años y un bebé de 11 meses.

Según las primeras averiguaciones realizadas por efectivos policiales, el automóvil circulaba de sur a norte y el impacto se habría producido cuando el conductor intentó girar hacia la izquierda para ingresar a un salón de eventos ubicado en la zona, momento en el que fue impactado por la camioneta que transitaba de norte a sur.

Tras el choque, personal policial de distintas dependencias y efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía de San Luis acudieron al lugar para realizar las tareas de asistencia y prevención.

Asimismo, personal del SEMPRO brindó atención médica a los ocupantes de ambos vehículos en el lugar del accidente.

Debido a la necesidad de una evaluación médica más compleja, el conductor de 48 años y la adolescente de 15 años que viajaban en el automóvil fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, mientras que el niño de 2 años y el bebé de 11 meses que se encontraban en la camioneta fueron derivados al Hospital Pediátrico San Luis.

Las autoridades policiales continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro.