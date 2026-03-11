San Luis deberá crear infraestructura para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil desde los 14 años

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, expresó su respaldo al nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso de la Nación, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años en Argentina, y advirtió que su implementación exigirá la creación de infraestructura específica en las provincias.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y promulgada el 9 de marzo por el Gobierno nacional. La normativa reemplaza el régimen vigente desde 1980, que establecía la imputabilidad a partir de los 16 años.

San Luis deberá adecuar su infraestructura

Consultado sobre el impacto de la nueva legislación en la provincia, Poggi explicó que el sistema aún debe ser reglamentado y señaló que, según lo anunciado por el Gobierno nacional, habrá recursos destinados a acompañar a las provincias en la implementación.

“Hay que reglamentarla y dentro del presupuesto nacional figurará una partida presupuestaria, como se anunció, para apoyar a las provincias para crear la infraestructura”, afirmó el mandatario.

El gobernador aclaró que el régimen contempla un sistema diferenciado para adolescentes, con espacios y procedimientos distintos a los del sistema penitenciario de adultos.

“Es una infraestructura separada, es un régimen separado, como corresponde. Pero estoy de acuerdo con la ley”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que actualmente San Luis no cuenta con espacios específicos destinados a alojar menores de edad alcanzados por este nuevo régimen penal.

Crecimiento de la población carcelaria

Durante sus declaraciones, el gobernador también se refirió a la situación del sistema penitenciario provincial y advirtió sobre el incremento de la población carcelaria en los últimos meses.

“Piensen ustedes que hay 250 internos más. Comenzamos el Gobierno con 880 y hay poco más de 1100 y muchos por delitos federales”, explicó.

Según detalló, una parte importante de ese aumento está vinculada a causas federales relacionadas con el narcotráfico, aunque los detenidos sean sanluiseños.

En ese contexto, indicó que el Gobierno de San Luis avanza en obras para ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario, entre ellas la ampliación del sector destinado a mujeres, con el objetivo de responder al crecimiento de la población detenida.