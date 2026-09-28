San Luis: detuvieron a un sujeto de 34 años por la muerte de un vecino del barrio La República

Un hombre de 34 años fue detenido este lunes por la mañana en la ciudad de San Luis, en el marco de la investigación por la muerte de otro de 59 años, quien había sido atacado con una piedra durante la tarde del domingo en el barrio La República.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis, en carácter de colaboración con el Departamento de Homicidios San Luis.

El detenido tenía un pedido de detención dispuesto por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de la investigación por el hecho.

La detención se concretó en el barrio La República

De acuerdo con la información policial, los efectivos llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la manzana 3 del barrio La República, donde los policías encontraron al hombre de 34 años y concretaron su detención.

La investigación se inició a partir de la muerte de un hombre de 59 años, quien había sido atacado con una piedra durante la tarde del domingo 27 de septiembre.

Tras la detención, el individuo fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.