San Luis: detuvieron al segundo sospechoso por el homicidio de Hugo “El Tuco” Orozco

La investigación por el homicidio de Hugo “El Tuco” Orozco, ocurrido tras una violenta agresión en la ciudad de San Luis, sumó un nuevo avance con la detención de un segundo sospechoso. El hombre era buscado desde hacía varias semanas y habría sido identificado como el presunto principal agresor.

El detenido, de apellido Hernández, fue localizado este domingo cuando caminaba por un sector cercano a la Autopista de las Serranías, en dirección al puente de Donovan, en jurisdicción de Juana Koslay.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, existía una orden judicial de captura en su contra y la Policía manejaba datos que indicaban que había sido visto en la zona comprendida entre el puente de Donovan y el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Finalmente, efectivos de la Comisaría 5ª lograron detenerlo durante un patrullaje. Posteriormente quedó a disposición de la Comisaría 4ª, dependencia que interviene en el sumario correspondiente a la investigación del homicidio.

Una golpiza que terminó en muerte

El hecho que originó la causa ocurrió el 8 de junio de 2026, cuando Hugo Orozco, de 47 años, fue violentamente atacado en su vivienda ubicada sobre avenida Intendente Aguirre Celi, en la zona oeste de la capital puntana.

Según los datos incorporados a la investigación, la agresión se habría producido durante un encuentro con conocidos y amigos. Después de la golpiza, los atacantes presuntamente se apoderaron de distintos bienes y escaparon del lugar.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, Orozco debió ser internado en terapia intensiva. Permaneció más de 20 días luchando por su vida y finalmente falleció el 3 de julio en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

La muerte derivó en una investigación penal para determinar las responsabilidades de quienes participaron del ataque.

Ya hay otro imputado con prisión preventiva

La causa ya cuenta con un primer detenido. Se trata de un joven de 20 años, quien fue arrestado el 31 de agosto por efectivos del Departamento de Homicidios San Luis, a partir de una orden de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

El joven, quien tendría un vínculo de parentesco con el ahora segundo detenido, permanece bajo prisión preventiva por 30 días, medida dispuesta por el juez de Garantía N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes.

Familiares y allegados de Orozco habían reclamado frente a los tribunales mayor celeridad en la investigación y la captura del segundo sospechoso.

Con la detención concretada este domingo, la pesquisa entra ahora en una nueva instancia. Está previsto que el acusado sea trasladado a Tribunales de San Luis para la correspondiente audiencia de formulación de cargos, donde se conocerán formalmente las imputaciones y las medidas solicitadas por la Fiscalía.

La investigación continuará para establecer con precisión la participación y responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.