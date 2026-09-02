San Luis: dos camiones chocaron en la Autopista de las Serranías Puntanas

Un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones se registró este martes 1 de septiembre, alrededor de las 21, en el kilómetro 784 de la Autopista de las Serranías Puntanas, en la ciudad de San Luis.

Según informaron desde el Departamento de Seguridad Vial Uno, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), el hecho ocurrió cuando uno de los vehículos sufrió un desperfecto mecánico.

Un desperfecto provocó el impacto

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, un hombre de 50 años, domiciliado en Porto Alegre, Brasil, circulaba de oeste a este al mando de un camión Iveco con semirremolque.

Al llegar a la zona del kilómetro 784, el vehículo presentó una falla mecánica que obligó al conductor a realizar una frenada repentina.

Como consecuencia de la maniobra, el camión fue impactado en su parte trasera por un Scania con semirremolque, que circulaba en la misma dirección.

Este segundo vehículo era conducido por un hombre de 34 años, con domicilio en Uruguaiana, Brasil.

Los conductores fueron asistidos

Tras el choque, se desplegó un operativo en el sector para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad vial.

Personal de Sempro acudió al lugar y evaluó a ambos conductores. Según se informó, los dos se encontraban en buen estado de salud y no fue necesario trasladarlos a un centro hospitalario.

Además, efectivos de distintas dependencias policiales realizaron tareas de prevención y regulación del tránsito mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

El hecho quedó bajo intervención de las autoridades competentes, que trabajaron en el lugar para normalizar la circulación sobre una de las principales vías de conexión de la provincia de San Luis.