San Luis: Dos militares admitieron su responsabilidad por la muerte del soldado voluntario José Bechis

La causa por la muerte del soldado voluntario José Javier Bechis, ocurrida en 2019 durante una práctica militar en Salinas del Bebedero, dio un giro clave este jueves en la provincia de San Luis. Dos de los principales imputados admitieron su responsabilidad y acordaron con la Fiscalía Federal un juicio abreviado con penas de prisión en suspenso e inhabilitación para portar armas.

La audiencia se desarrolló ante la jueza Gretel Diamante, con intervención del fiscal federal Cristian Rachid, quien encabezó la investigación del caso que conmocionó al ámbito militar y a la sociedad puntana.

El acuerdo alcanza a Elías Luciano Muñoz, quien efectuó el disparo mortal, y a Alejandro Agustín Díaz Garro, responsable de la dirección de tiro durante la práctica militar realizada el 2 de septiembre de 2019.

Según se informó en la audiencia, ambos reconocieron los hechos y aceptaron su participación conforme al procedimiento previsto en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal.

Qué responsabilidades admitieron los imputados

De acuerdo con el entendimiento presentado ante el tribunal, Muñoz admitió haber provocado la muerte de Bechis por “imprudencia e impericia” al manipular un fusil FAL que tenía una bala alojada en la recámara.

Por su parte, Díaz Garro reconoció responsabilidad por “negligencia e inobservancia de los reglamentos”, al considerar que organizó de manera deficiente la práctica y no garantizó las condiciones mínimas de seguridad.

La propuesta de juicio abreviado contempla para ambos:

Tres años de prisión en suspenso

Reglas de conducta

Obligación de realizar tareas y actividades formativas

Inhabilitación para el uso de armas de fuego

En el caso de Muñoz, la inhabilitación acordada es de cinco años, mientras que para Díaz Garro asciende a seis años.

“El acuerdo consiste en tres años en suspenso y hacer tareas, estudio y reglas de conducta”, explicó el abogado defensor de Muñoz, Santiago Calderón Salomón.

El letrado sostuvo además que “lo que no se discute es que el disparo salió del arma de mi cliente”, aunque señaló que persiste la incertidumbre respecto de cómo quedó alojado el proyectil en la recámara del fusil.

También confirmó que el imputado pidió disculpas y que el tribunal dispone de diez días hábiles para resolver si homologa el acuerdo.

La familia de la víctima acompañó la propuesta

Uno de los aspectos destacados durante la audiencia fue que la familia de José Javier Bechis manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado entre las partes.

El juicio oral para los ocho imputados estaba previsto para este viernes, pero quedó suspendido tras la presentación del juicio abreviado. Ahora deberá fijarse una nueva fecha para continuar el proceso respecto de los demás acusados.

Cómo ocurrió la muerte de José Bechis

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió entre las 12:30 y las 13:30 durante una práctica de tiro con fusiles FAL en el campo de instrucción de Salinas del Bebedero.

La investigación determinó que, luego de realizar disparos, Muñoz abandonó la línea de tiro con un proyectil sin percutar en la recámara de su arma debido a una manipulación incorrecta.

Posteriormente atravesó distintos controles sin que nadie detectara la anomalía y llegó hasta una carpa donde se realizaban tareas de mantenimiento de armamento.

En ese lugar había más de 20 aspirantes armados, entre ellos José Bechis. Allí comenzó a manipular el fusil apuntando hacia sus compañeros y se produjo el disparo fatal que impactó en el hombro del joven soldado, quien murió mientras era trasladado para recibir atención médica.

La causa apunta a una cadena de fallas y controles omitidos

La acusación sostiene que la tragedia no fue un hecho aislado, sino el resultado de múltiples fallas en los protocolos de seguridad y supervisión militar.

Además de Muñoz y Díaz Garro, la causa incluye a otros seis integrantes del Ejército Argentino:

Roxana Garro

Rogelio Sánchez

Fernando Ahumada

Enrique Zárate

Carlos Lebrón

Sergio Winter Morán

Según la investigación, todos cumplían funciones relacionadas con la supervisión de la práctica y habrían omitido controles esenciales que podrían haber evitado el desenlace fatal, como verificar el estado del arma, controlar la munición y evitar que un soldado circulara fuera de la línea de tiro con un fusil cargado.

La prueba reunida por la Fiscalía incluye informes de necropsia, peritajes balísticos, reconstrucciones del hecho, relevamientos fotográficos y testimonios de aspirantes y suboficiales que participaron de la jornada.

Qué puede pasar ahora

La jueza Gretel Diamante deberá decidir en los próximos días si homologa el acuerdo de juicio abreviado.

En caso de aprobarlo, los dos imputados recibirán las penas acordadas sin llegar a juicio oral. Si el tribunal rechaza el entendimiento, todos los acusados deberán afrontar un debate común.

La resolución será determinante para definir el rumbo judicial definitivo de una de las causas más sensibles vinculadas al ámbito militar en la provincia de San Luis.