San Luis: el 16 de marzo abren las inscripciones para los Intercolegiales Culturales 2026

El Gobierno de San Luis presentó oficialmente la edición 2026 de los Intercolegiales Culturales, un programa que vincula educación y cultura y que convoca a estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia. Las inscripciones se abrirán el 16 de marzo a través de la web del Ministerio de Turismo y Cultura.

El anuncio se realizó durante un acto en la Escuela de Nivel Inicial N°24 “Senderitos del Valle” de Naschel, en el marco de la Gira Educativa encabezada por el gobernador Claudio Poggi, quien estuvo acompañado por estudiantes, docentes y autoridades provinciales, municipales y educativas.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, quien explicó los lineamientos del certamen y destacó el alcance que tuvo la edición anterior en todo el territorio provincial.

La web oficial del Ministerio

Un programa que integra educación, cultura e identidad

Durante su intervención, Álvarez Pinto subrayó los resultados obtenidos en la edición 2025, que evidenciaron el impacto del programa en la comunidad educativa.

Según detalló el funcionario, el año pasado se recorrieron más de 10.000 kilómetros para llevar adelante las instancias escolares, regionales y provinciales, con la participación de más de 90 escuelas y la realización de 26 eventos artísticos distribuidos en las seis regiones educativas de San Luis.

Además, se presentaron más de 2.700 producciones artísticas y participaron casi 20.000 estudiantes de distintos niveles educativos, incluyendo escuelas rurales, instituciones de educación especial y centros educativos de jóvenes y adultos.

El programa también incluyó instancias de formación docente, con más de 1.600 docentes capacitados con puntaje oficial, fortaleciendo el enfoque pedagógico del proyecto.

“El aula en escena”, el lema de la edición 2026

Para la nueva edición, el certamen tendrá como lema “El aula en escena”, en sintonía con la declaración del Año de la Educación en San Luis, que conmemora el bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en la provincia.

El ministro explicó que la propuesta busca destacar a la escuela como espacio de creación cultural, donde nacen ideas, expresiones artísticas y proyectos que luego se proyectan hacia la comunidad.

Temáticas y nuevas categorías

En 2026, los Intercolegiales Culturales tendrán como eje central “Sarmiento y el Año de la Educación”, aunque también incluirán otras temáticas vinculadas a la identidad provincial, entre ellas:

Autores sanluiseños

Figuras históricas y personajes populares

José de San Martín y el pueblo puntano en la independencia

Ambiente y desarrollo sustentable

Malvinas y la participación de San Luis en el conflicto

Las producciones podrán desarrollarse en disciplinas como música, danza, literatura, artes visuales, teatro, artes audiovisuales y producción artística integral.

Entre las nuevas categorías se destacan ensamble de instrumentos no convencionales, técnica mixta, relato audiovisual y animación, ampliando las posibilidades creativas para los estudiantes.

El programa contempla modalidades de participación competitiva y participativa, según el nivel educativo, con instancias escolares, regionales y provinciales que se desarrollarán a lo largo del año.