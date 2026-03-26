San Luis: el 30 y 31 de marzo será el segundo sorteo de viviendas del programa “Tenemos Futuro”

La provincia de San Luis se prepara para llevar adelante el segundo sorteo de viviendas del programa habitacional “Tenemos Futuro”, que se realizará los días lunes 30 y martes 31 de marzo en la Caja Social.

Según se informó a través del Boletín Oficial, ya se encuentra disponible el listado completo de personas habilitadas para participar, donde también figura el número de orden asignado, las modalidades elegidas (vivienda tradicional o autoconstrucción asistida) y las localidades incluidas en esta etapa.

Quiénes participan del sorteo

La nómina incluye a quienes se inscribieron entre abril y julio de 2025 y posteriormente validaron sus datos en octubre del mismo año, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el programa.

Desde el organismo aclararon que las personas que no completaron la instancia de validación de datos quedaron excluidas del listado, por lo que no participarán en esta oportunidad.

Contexto del programa habitacional

El programa “Tenemos Futuro” forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de San Luis para facilitar el acceso a la vivienda, contemplando distintas modalidades según las posibilidades de cada familia.

Este segundo sorteo representa un nuevo avance en la adjudicación de soluciones habitacionales en diferentes puntos de la provincia.

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En tanto, los horarios del sorteo serán anunciados en las próximas horas por las autoridades.