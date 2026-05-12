San Luis: el Gobierno eliminó la Secretaría del PANE y el programa pasará al Ministerio de Educación

El Gobierno de San Luis eliminó la Secretaría de Estado del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) como parte del proceso de reestructuración estatal impulsado por el gobernador Claudio Poggi. La medida fue comunicada oficialmente este martes a través de la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) y formará parte del nuevo esquema institucional que quedará plasmado en la próxima Ley de Ministerios.

Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, el programa continuará funcionando con normalidad, aunque pasará a depender directamente del Ministerio de Educación.

El PANE había sido creado a comienzos de 2024 con el objetivo de fortalecer la alimentación de estudiantes en establecimientos educativos de toda la provincia. Actualmente, brinda diariamente 107.780 desayunos y meriendas, además de 62.300 almuerzos, alcanzando a miles de niños y adolescentes sanluiseños.

Desde el Gobierno destacaron que el programa representa “una fuerte inversión en nuestros niños y adolescentes”, al considerar que una adecuada nutrición impacta de manera positiva en el aprendizaje y en la capacidad de adquirir conocimientos dentro del ámbito escolar.

Además, se aclaró que la disolución de la Secretaría no implicará despidos ni modificaciones laborales para los trabajadores del área. Todo el personal será incorporado a la estructura del Ministerio de Educación, manteniendo sus funciones dentro del esquema operativo del programa.

La decisión forma parte de una evaluación integral que lleva adelante la gestión de Claudio Poggi sobre la estructura ministerial del Ejecutivo provincial. Según se informó oficialmente, el Gobernador prevé concluir en los próximos días el análisis de las distintas áreas del Estado y enviar la próxima semana a la Legislatura de San Luis el nuevo proyecto de Ley de Ministerios.

El rediseño institucional apunta a reorganizar dependencias y optimizar recursos dentro de la administración pública provincial, en línea con las reformas administrativas impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la actual gestión.