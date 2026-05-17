San Luis: el Gobierno enviará a la Legislatura una nueva Ley de Ministerios con reducción del 30% de estructuras políticas

El Gobierno de San Luis enviará a la Legislatura Provincial un proyecto de Nueva Ley de Ministerios que contempla una reducción del 30% de las estructuras políticas administrativas del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue definida por el gobernador Claudio Poggi como parte de un proceso de reorganización interna orientado a reforzar la austeridad y optimizar el funcionamiento del Estado provincial.

Según se informó oficialmente, el nuevo esquema elimina ocho estructuras administrativas: un ministerio y siete secretarías de Estado con rango ministerial. Las funciones y competencias de esas áreas serán redistribuidas dentro del resto de la estructura funcional del Ejecutivo.

Desde el Gobierno señalaron que el rediseño ministerial fue resultado de dos semanas de análisis y evaluación encabezadas por el propio mandatario provincial, en línea con los anuncios realizados en los últimos días.

La administración provincial explicó que la medida responde a dos objetivos centrales. El primero está vinculado a la situación económica y la caída de los recursos fiscales, escenario que obliga —según indicaron— a profundizar políticas de austeridad en el manejo de los fondos públicos.

En ese sentido, remarcaron que mantener el equilibrio presupuestario es considerado “clave” para garantizar la continuidad de las políticas públicas impulsadas desde el inicio de la gestión, el 10 de diciembre de 2023.

El segundo eje apunta a mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer el alineamiento de las áreas gubernamentales relacionadas con la inversión privada y la generación de empleo.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el objetivo es agilizar procesos y concentrar recursos en políticas vinculadas al crecimiento económico, la inversión y la creación de puestos de trabajo en la provincia.

Asimismo, el Gobierno aclaró que ningún empleado público perderá su trabajo como consecuencia de esta reestructuración administrativa, una de las principales inquietudes surgidas tras conocerse el anuncio.

Una vez aprobada la ley en la Legislatura, el Ejecutivo avanzará con la redefinición de los nuevos organigramas ministeriales y de las secretarías que integrarán la nueva estructura de gobierno provincial.