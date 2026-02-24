San Luis: el Hospital Ramón Carrillo realizó dos nuevos trasplantes de córnea y suma 43 intervenciones desde diciembre

El Hospital Central ‘Dr. Ramón Carrillo’, referente del sistema público de salud de San Luis, realizó dos nuevos trasplantes de córnea y alcanzó un total de 43 intervenciones desde diciembre de 2024, si se contabilizan también las 31 cirugías renales efectuadas en el mismo período.

La institución fue habilitada para realizar trasplantes de córnea en septiembre del año pasado y, desde entonces, concretó 12 procedimientos oftalmológicos, fortaleciendo su perfil como centro de alta complejidad en la región.

Dos casos con evolución favorable

Uno de los pacientes intervenidos fue un hombre de 75 años, residente en San Luis, con antecedentes de trasplantes realizados en otra provincia. Presentaba una úlcera corneal que requirió un procedimiento con fines tectónicos, destinado a preservar la integridad estructural del ojo y evitar complicaciones mayores, más que a mejorar la visión.

El segundo caso correspondió a un paciente de 28 años, también de la provincia, diagnosticado con queratocono. Tras la cirugía, presentó una evolución favorable. Este tipo de intervención representa una oportunidad concreta de recuperación visual y mejora en la calidad de vida.

Trabajo coordinado y protocolos estrictos

Las cirugías fueron realizadas por el equipo de la Unidad de Pacientes Ambulatorios (UPA), bajo la intervención de Elena Varas, con un grupo profesional liderado por la jefa de la Unidad de Trasplante de Córneas, Ana Costas, y el jefe del Servicio de Oftalmología, Iván Garay.

Desde el hospital destacaron que cada procedimiento implica horas de planificación, coordinación técnica y cumplimiento estricto de protocolos de seguridad.

También subrayaron el rol del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) San Luis, clave en la articulación entre la ablación y el implante, lo que permite reducir tiempos y maximizar las probabilidades de éxito quirúrgico.

Un programa que posiciona a la salud pública provincial

Con 43 trasplantes realizados en poco más de un año —entre córneas y riñones—, el sistema público de San Luis consolida su capacidad operativa en materia de trasplantes, reduciendo derivaciones a otras provincias y ampliando el acceso a tratamientos de alta complejidad.

Desde el Hospital Ramón Carrillo expresaron además su reconocimiento a las familias donantes, cuya decisión en contextos de dolor permite que otros pacientes recuperen salud y calidad de vida.

Cada intervención no solo representa un logro médico, sino también un avance institucional que fortalece la red sanitaria provincial.