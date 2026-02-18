San Luis: el nuevo Código Contravencional sanciona la violencia digital y el maltrato animal con multas millonarias

El nuevo Código Contravencional de la provincia de San Luis ya se encuentra vigente e incorpora por primera vez sanciones específicas por violencia digital y maltrato animal, además de actualizar el sistema de multas bajo una modalidad variable vinculada al precio del combustible.

La reforma fue aprobada por la Legislatura provincial el 19 de noviembre y promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre, con posterior publicación en el Boletín Oficial. Desde entonces, las denuncias pueden radicarse en comisarías, en la Unidad de Abordaje Fiscal, en el Juzgado Penal Juvenil y Contravencional o a través del sitio web del Poder Judicial.

Las juezas Daniela Benenatti (Primera Circunscripción) y Antonella Panero (Segunda Circunscripción) confirmaron que el nuevo marco normativo ya se aplica y que se están desarrollando capacitaciones para optimizar la recepción de denuncias.

💻 Violencia digital: multas de hasta $8 millones y capacitaciones obligatorias

Uno de los ejes centrales del nuevo código es la incorporación de contravenciones vinculadas a la seguridad y convivencia digital, un área que hasta ahora no estaba expresamente regulada a nivel provincial.

Se estableció como Unidad de Multa el valor de un litro de nafta súper de YPF, actualmente fijado en $1.655.

Las sanciones por conductas como:

Acoso digital

Hostigamiento digital

Sextorsión

Suplantación de identidad

Doxing

van de 250 a 1.000 Unidades de Multa, lo que equivale a montos entre $413.750 y $1.655.000, además de trabajo comunitario o arresto de tres a ocho días.

En los casos de difusión no autorizada de imágenes íntimas, la sanción se eleva de 1.000 a 5.000 Unidades de Multa, es decir entre $1.655.000 y $8.275.000, con posibilidad de arresto de hasta 20 días.

Como pena accesoria, los infractores deberán realizar capacitaciones obligatorias en violencia digital.

Benenatti explicó que la reforma permite actuar de manera preventiva: “Las contravenciones digitales no están legisladas en el Código Penal. Esta herramienta nos permite intervenir antes de que escalen a delitos”.

🐾 Maltrato animal: secuestro y multas de hasta $827.500

El nuevo articulado también refuerza las sanciones vinculadas al cuidado de animales, especialmente en situaciones intermedias que no llegaban a configurar delito.

Se aplicarán multas de 150 a 500 Unidades de Multa (entre $248.250 y $827.500) o arresto de dos a cinco días a quienes:

Mantengan animales peligrosos sin cumplir reglamentaciones

Descuiden su custodia

Los tengan en condiciones de abandono, hacinamiento o insalubridad

Generen riesgo para terceros o el tránsito

En estos casos, la autoridad podrá proceder al secuestro del animal y ponerlo a disposición de la autoridad administrativa competente.

Panero destacó que ahora existen herramientas claras para actuar ante situaciones de abandono o mal estado sanitario: “Hoy podemos ordenar una constatación policial y, si corresponde, el secuestro del animal”.

Protección a trabajadores de salud y educación

El Código también establece multas de 150 a 300 Unidades de Multa (hasta $496.500) o trabajos comunitarios para quienes agredan verbal o físicamente —sin causar lesiones— a personal de salud o educativo dentro o en inmediaciones de establecimientos públicos o privados.

Las sanciones se duplican si el hecho ocurre en presencia de alumnos.

Sistema de sanciones y responsabilidad

El arresto será excepcional y se aplicará ante incumplimiento de sanciones principales.

También se prevé responsabilidad para padres o tutores cuando exista omisión de vigilancia en contravenciones cometidas por menores.

Las personas menores de 16 años no son punibles en materia contravencional, salvo infracciones de tránsito.

Un enfoque preventivo

Las magistradas coincidieron en que la reforma apunta a actualizar el marco normativo frente a nuevas problemáticas sociales y tecnológicas.

“El mundo digital avanzó más rápido que las leyes”, reconoció Benenatti. “Tipificar estas conductas nos da herramientas para investigar y proteger a las víctimas”.

Desde el Poder Judicial de San Luis también confirmaron trabajo coordinado con el Departamento de Delitos Complejos y organismos nacionales como el Enacom, para fortalecer la investigación en entornos digitales.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código, la provincia busca reforzar la prevención, establecer sanciones proporcionales y evitar que determinadas conductas escalen a delitos penales.