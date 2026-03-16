San Luis: emiten alerta por tormentas con posible granizo y fuertes ráfagas hasta el martes

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis emitió este lunes por la tarde una alerta por tormentas que abarca a toda la provincia de San Luis y que permanecerá vigente hasta las 8 de la mañana del martes.

El informe fue difundido a las 17:19 y advierte que en las próximas horas podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, con condiciones meteorológicas que podrían intensificarse en distintos sectores del territorio provincial.

Según detalló el organismo provincial, los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones localmente intensas, posible caída de granizo, importante actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, lo que podría generar complicaciones momentáneas en algunas localidades.

Zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas

De acuerdo con el reporte oficial de la REM, los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en el departamento Dupuy y en el sur de los departamentos Pueyrredón y Pedernera, áreas donde las tormentas podrían presentarse con mayor intensidad durante la noche y la madrugada.

Ante este escenario, desde el organismo recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, tormentas eléctricas y caída de granizo.

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis actualiza periódicamente sus informes para advertir sobre eventos meteorológicos que puedan afectar a la provincia, especialmente durante períodos de inestabilidad climática en la región central del país.