San Luis: emotiva propuesta de matrimonio en un acto del Servicio Penitenciario sorprendió a todos los presentes

En el marco de una ceremonia institucional, un gesto íntimo y cargado de emoción se robó la atención de todos. El hecho ocurrió el pasado viernes durante el cierre del 1° Curso de Nivelación Canino Penitenciario Policial, realizado en el Complejo Penitenciario de San Luis.

El protagonista fue el agente penitenciario Matías Sáez, quien, al finalizar el acto oficial, solicitó autorización a sus superiores para realizar una intervención personal. Con la excusa de hacer entrega de un certificado, convocó al frente a su pareja, Florencia Fenoglio, que se encontraba presente junto a su hijo acompañando la ceremonia.

💍✨ ¡Una propuesta que emocionó a todos! En pleno acto oficial en el Complejo Penitenciario de San Luis, el agente Matías Sáez sorprendió a su pareja Florencia Fenoglio… ¡y le pidió matrimonio frente a todos! 😍👏 Un momento único que combinó vocación, familia y amor ❤️ 👉 Mirá cómo fue esta historia que dejó aplausos y emoción en la ceremonia #SanLuis #HistoriasQueEmocionan #Amor #PropuestaDeMatrimonio #ServicioPenitenciario #MomentosUnicos #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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Lo que parecía un momento protocolar se transformó en una escena inesperada. Frente a compañeros, autoridades y familiares, Sáez tomó la palabra y le propuso matrimonio, generando una reacción inmediata de sorpresa, emoción y aplausos entre los presentes.

El episodio se dio en un contexto institucional vinculado a la capacitación del personal del Servicio Penitenciario de San Luis, donde se desarrollan este tipo de instancias formativas orientadas al trabajo con canes, una herramienta clave en tareas de seguridad y control.

Más allá del carácter formal del evento, la propuesta marcó un momento distinto, combinando lo profesional con lo personal y dejando una postal cargada de emoción que rápidamente se replicó entre los asistentes.

La respuesta de Florencia Fenoglio fue afirmativa, sellando la escena con un final feliz que se ganó la ovación general.