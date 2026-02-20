San Luis firmará un acuerdo con la Universidad Austral para capacitar a docentes en Inteligencia Artificial

En el marco del Año de la Educación, el gobernador Claudio Poggi adelantó que el Gobierno de San Luis firmará un acuerdo con la Universidad Austral para implementar una diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada a la educación, destinada a docentes y directivos de todos los niveles.

La iniciativa, que será financiada íntegramente por la Provincia, apunta a fortalecer la formación docente con herramientas tecnológicas innovadoras y posicionar a San Luis como referente nacional en capacitación educativa vinculada a la IA.

Durante una reunión de trabajo en su despacho, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Guillermo Araujo; el rector de la Universidad de La Punta (ULP), Luis Quintas; y el presidente de la Agencia de Ciencia y Tecnología, Pablo Guerreiro. Allí se formalizó el acuerdo con la casa de estudios privada, que ofrecerá la diplomatura bajo modalidad específica para el sistema educativo provincial.

Inscripciones y comienzo de clases

Los acuerdos formales se suscribirán el 2 de marzo. Desde ese día y hasta el 20 de marzo, los interesados podrán inscribirse para iniciar el cursado el 26 de marzo.

La diplomatura será gratuita para los docentes, ya que el Estado provincial asumirá el financiamiento completo mediante un sistema de becas. La convocatoria alcanzará a docentes y directivos de nivel Inicial, Primario, Secundario e Institutos de Formación Docente.

Además, cada profesional que curse la formación contará con una computadora de uso individual, destinada tanto al desarrollo académico de la diplomatura como a la posterior aplicación en el aula.

“El docente es el centro de nuestra política educativa”

Poggi remarcó que la Provincia realizará una inversión significativa en capacitación tecnológica, con el objetivo de incorporar la Inteligencia Artificial como herramienta pedagógica y de gestión escolar.

“El docente es el centro de nuestra política educativa y la inteligencia artificial es una herramienta que va a utilizar para su gestión y para la enseñanza”, sostuvo el Gobernador.

El mandatario consideró que el programa será pionero en el país, al abordar de manera integral la formación en IA aplicada a la educación, y reafirmó que la educación constituye el eje central de las políticas públicas provinciales.

La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia que, además de mejoras edilicias y políticas orientadas a los estudiantes, pone el foco en el perfeccionamiento y actualización permanente del cuerpo docente.