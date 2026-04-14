San Luis impulsa la obligatoriedad de la sala de 3 años desde 2028: Poggi firmó el anteproyecto de ley

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este lunes por la noche el anteproyecto de ley que propone establecer la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir del ciclo lectivo 2028. La medida será enviada a la Legislatura provincial para su tratamiento y apunta a fortalecer el acceso a la educación desde edades tempranas.

El proyecto se enmarca en la Ley Nacional de Educación N.º 26.206, que promueve la universalización de la educación inicial, y en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral y el interés superior del niño.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el nivel inicial cumple un rol clave en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. En ese sentido, diversos estudios educativos coinciden en que la escolarización temprana mejora los aprendizajes y favorece la continuidad de las trayectorias escolares.

Además, la iniciativa contempla que el Estado provincial garantice el acceso a la sala de 3 años, a través de la expansión de la infraestructura educativa, la ampliación de la oferta y el fortalecimiento de los recursos pedagógicos.

En ese camino, desde 2024 la provincia de San Luis viene implementando políticas para consolidar la educación inicial, con inversiones en jardines de infantes, mejoras en equipamiento y el desarrollo del plan provincial de alfabetización.

De aprobarse, la normativa posicionaría a San Luis dentro de las jurisdicciones que avanzan en la ampliación de derechos educativos desde la primera infancia, alineándose con políticas nacionales e internacionales en materia educativa.

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