San Luis: impulsan más de 5.200 juicios por deudas impositivas que superan los $9.113 millones

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) de San Luis informó que inició 5.219 juicios contra contribuyentes por deudas impositivas que alcanzan los $9.113.260.440,70, en el marco de una política que busca fortalecer el cumplimiento fiscal y reducir la evasión.

Según detallaron desde el organismo, estas acciones judiciales forman parte de una estrategia que combina incentivos al cumplimiento voluntario con medidas más estrictas para quienes incumplen sus obligaciones tributarias.

En ese sentido, la DPIP destacó la implementación de herramientas como descuentos por Contribuyente Cumplidor, beneficios por pago contado y la moratoria establecida por la Ley N° VIII-1116-2024, que permite a los contribuyentes regularizar deudas en condiciones más favorables.

Sin embargo, el organismo advirtió que persiste una alta evasión tributaria, considerada una de las principales causas de inequidad en el sistema fiscal. En ese marco, remarcaron que existen sectores que, pese a contar con capacidad contributiva, no cumplen con el pago en tiempo y forma.

Las acciones judiciales se sustentan en lo establecido por los artículos 82° y 120° del Código Tributario de la Provincia de San Luis (Ley VI-0490-2005 y sus modificatorias), y forman parte de un proceso que se intensificó desde septiembre de 2024.

Desde la DPIP enfatizaron que el incumplimiento no solo genera intereses, multas y sanciones, sino que tampoco existen mecanismos que suspendan o atenúen estas penalidades una vez iniciadas las acciones.

Por ello, el organismo instó a los contribuyentes a demostrar voluntad de pago, adherirse a planes de regularización y evitar que las deudas escalen a instancias judiciales, donde las consecuencias económicas pueden ser mayores.